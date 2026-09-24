温州都市报 2026-09-24 09:34:45

75岁的三妹（左）、89岁的大姐吴阿婆（中）和72岁的林阿姨 记者 戴陈俊/摄

温州网讯 昨天，在温州市区一家宾馆里，89岁的吴阿婆看着手机里林阿姨的照片，脸上满是笑容。

今年8月，一通来自温州的电话，让这个失散亲人达68年之久的家庭重新燃起希望。9月20日，吴阿婆和92岁的丈夫、75岁的三妹从丽水龙泉赶到温州鹿城，与疑似失散的妹妹林阿姨见面，并做了DNA亲缘鉴定。目前，鉴定结果尚未出来。

一通电话让寻亲峰回路转

吴阿婆的女儿张女士说，她抱着试一试的心态，在短视频平台发布寻亲视频。

“我的母亲是四姐弟，其中母亲是老大，二叔已经因病去世，三妹近几年身体不好在住院，四妹被送到福利院后一直没有找到。唯一的线索是可能被送到温州且双腿被截肢。”张女士在视频中写道。

2025年，她在平台上发了视频后，一直没什么有用的消息。直到今年8月，她接到一个来自温州的电话。电话那头的女士说，自己有一个邻居，跟张女士提到的信息很像。双方加了微信，并互相给了照片。

“看到照片，母亲说就是她，跟我们很像，不会有错。”张女士说，母亲当时非常激动。

吴阿婆说：“如果鉴定结果显示她就是我妹妹，那将是最好的中秋团圆礼物。”

家里困难无奈将女儿送到福利院

这段跨越68年的寻亲故事，要从1958年说起。张女士说，1958年，母亲的四妹才4岁。当时家里吃不上饭，外公外婆没有办法，只能将她送到离家几十里外的一家福利院。后来，因为舍不得女儿，外婆再次来到该福利院，但此时福利院已经解散。据知情人称，福利院的孩子被分流到了温州。更让外婆心痛的是，女儿被送到福利院后，不知道什么原因双腿发炎，最终小腿被截肢。

“虽然这些年外婆一直想找到女儿，但直到2010年去世，也没有完成心愿。”张女士说，外婆带着遗憾离开人世，寻找四妹成了母亲和姨舅们放不下的牵挂。

林阿姨说唯一遗憾不知根在哪里

当天中午，记者见到林阿姨时，她说，虽然自己从小双腿就被截肢，但是在福利院的生活不是很苦，后来装了义肢，“唯一的遗憾是不知道自己的根在哪里。”

虽然DNA亲缘鉴定结果没有出来，但两位老人见面时的亲切感让在场的人动容。“昨天我们还一起去万象城吃了顿饭，带他们逛了逛温州。”林阿姨说。

记者将继续关注鉴定结果。

来 源：温州都市报

原标题： “像，真像！她应该就是我妹妹”

89岁阿婆从龙泉来温认亲，双方已做DNA亲缘鉴定

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com