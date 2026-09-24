2026瓯海中秋国庆活动超全合集，双节这样玩！

瓯海文化旅游 2026-09-24 09:19:44

中秋月圆，国庆同庆。2026年中秋国庆双节期间，瓯海文旅活动集中上线，从9月24日持续至10月11日，覆盖博物馆研学、非遗手作、国风夜游、景区街区、商圈市集、泽雅山水、文艺赋美演出等。这个双节，跨越山海，直奔瓯海！

中秋月圆，国庆同庆。2026年中秋国庆双节期间，瓯海文旅活动集中上线，从9月24日持续至10月11日，覆盖博物馆研学、非遗手作、国风夜游、景区街区、商圈市集、泽雅山水、文艺赋美演出等。这个双节，跨越山海，直奔瓯海！

一、国风沉浸×景区街区夜游

1.温州乐园

十一·温州乐园沉浸式国风游园会

时间：10月1日-10月7日

推出“JIO好戏”沉浸式国风游园会，以“烟火赴幻境”为核心叙事主线，打造国庆治愈主题体验。

地点：温州乐园

2.梧田老街

月满塘河·鲤悦梧田——梧田老街双节同庆

时间：9月24日-10月11日

以“遇见锦鲤”为主题焕新街区场景，鱼灯摇曳、锦鲤跃动。C岛福聚广场开启“锦鲤市集”与“锦鲤游园会”，逛市集、赏鱼灯、接锦鲤。

地点：梧田老街

3.胤秀文化（温州）影视城

月满瓯江，家国同圆——这个双节，来影视城当一次东瓯人

时间：2026年9月25日-10月7日09:00-19:30

以东瓯王驺摇“安民立国”故事为主线，游客可领取四种身份文牒，完成NPC互动任务，解锁瓯窑杯等奖励。每日上演古风演艺、东海鸿图拍卖会、花魁拍卖、平秦佐汉攻城等，还有百乐门星光音乐会。门票含餐饮，设汉服妆造套餐。

地点：胤秀文化（温州）影视城

4.温州芬妮&特恩森林农场

我为祖国过生日——芬妮&特恩三周年狂欢派对

时间：2026年9月25日-10月7日09:00-22:30

三周年庆遇上中秋、国庆，以“祖国生日+动物生日”为主线，打造沉浸式亲子自然庆典。150亩森林，近80%绿意，200多只动物朋友。

地点：温州芬妮&特恩森林农场

5.三垟湿地哈里乐园

明月映盛世·家国万事兴

时间：2026年9月25日-10月7日

融合汉家文化与红色革命精神，带来中秋华服盛会、游园集章兑好礼；国庆重温建国征程、体验国潮文化市集。水、陆、空特色分区体验，多项动力设施与童话风格项目。

地点：三垟湿地哈里乐园

6.园博园植然亲子园

向往&生活·旷野秋叙

时间：2026年9月25日-10月7日

以“这个国庆，把生活搬进自然里”为主题，集亲子游乐、自然探索、萌宠互动、沙滩体验、科学绘本、荒野厨房、玻璃滑道、动物主题巡游、草坪露营、秋日露营及音乐活动于一体。

地点：园博园植然亲子园

7.园博工坊

瓯趣星演绎

时间：9月25日-9月27日、10月1日-10月2日19:00-21:30

园博工坊夜生活激活，欢乐表演及互动游戏丰富市民夜间生活。其中9月25日-26日为中秋汉服主题夜。

地点：园博工坊

8.温州瓯海银泰百货

火焰神鸟IP非遗表演

时间：10月1日-10月3日

国内热门巡演的夜游实景火舞高空演艺大秀，取材神鸟衔火、凤凰涅槃神话，融合火技、高空威亚杂技、巨型神鸟装置、灯光焰火。

地点：温州瓯海银泰百货二号门外广场

9.温州万象城

『橡果成熟时』秋日小镇启幕

9月25日起｜温州万象城

温州万象城×原创IP@松咕噜SongGuru，现场动，3000份周边礼免费送。

徐海乔明星见面会

9月26日｜温州万象城

康奈舒适体验官徐海乔空降温州。

空中花园音乐会

9月25日-9月26日｜温州万象城

歌手晓熠惊喜报道，在歌声、美食、夜景中度过中秋时光。

10.南湖未来one

月球的饼工厂游园会

时间：9月25日16:00

滚月饼大赛、速抢月饼、捞月大王、月饼叠叠乐、真人抓钱机，完成全部关卡可把“月亮”带回家。

中秋月夜舞台演出

时间：9月25日19:00

复古舞台演出，变脸喷火、火刀火棍、幸运抽奖。

未来2次方（南湖2周年庆）系列活动

巨型游乐场：10月1日、3日、5日16:00

真人拉霸机、巨型碰碰球、真人抓钱机、砸金蛋，每完成一关都有礼品。

蛋挞免费领：10月1日15:30，百份蛋挞免费领。

杂技荒诞夜：10月1日16:00，荒诞杂技、震撼魔术。

充气狗免费领：10月3日15:30，百只充气狗免费领。

超市估价大赛：10月1日、3日16:00，指定时间内选购产品，结账估价误差在±1%可带走全部商品。

音乐会：10月3日19:00，乐队演出、嘬奶茶小赛。

地点：南湖未来one

二、泽雅山水×户外露营

泽雅龙溪桨板泼水露营节

时间：2026年9月25日-27日13:00-18:00

集水上运动体验、亲子趣味互动、户外露营社交于一体的综合性农文旅活动。依托泽雅天然溪流资源，免费参与+社交传播。

地点：泽雅镇龙溪片区

主办：泽雅镇人民政府

龙溪艺术馆

泽雅水库生态鱼厨艺争霸赛

时间：暂定九月底或十月初

以本地鲜鱼为材，名厨同台竞技，共赏山水间的舌尖盛宴。

地点：暂定泽雅镇游客服务中心

主办：泽雅镇人民政府

三、博物馆研学×非遗手作

1.瓯海博物馆

中秋节——传统纹饰月饼制作

时间：9月25日09:30

科普传统纹样，动手制作带有传统纹饰的超轻黏土月饼。

地点：瓯海区博物馆

2.瓯海区文化馆·文化驿站系列活动

中秋联动丨月满中秋趣玩拼豆

9月25日09:00｜瓯海区文化驿站丽岙站

中秋联动丨花灯映月共度中秋——手作花灯DIY

9月25日10:00｜瓯海区文化驿站丽岙站

瓶间绿意，手绘自然——植物玻璃彩绘手作体验

9月26日09:00｜瓯海区文化驿站瞿溪站

巧手剪古韵，非遗少年行

9月26日14:30｜瓯海区文化驿站御香苑站

欢度中秋手工拼豆

9月26日15:00｜瓯海区文化驿站瞿溪站

《秋拾芳菲·花遇童心》

9月27日09:30｜瓯海区文化驿站瓯之韵站

织锦风铃挂饰手工活动

9月27日18:30｜瓯海区文化驿站茶山站

主办：瓯海区文化馆

3.泽雅传统造纸专题展示馆

泽雅纸语·灯暖团圆

时间：9月25日下午

将泽雅千年纸山非遗文化与中秋团圆寓意相融，用手工花草纸制作温润灯笼。

国庆探泽雅

时间：10月1日上午

跟随讲解员沉浸式探寻泽雅自然风貌与历史文脉，并参与火箭DIY手作，打造“航天小模型”。

地点：泽雅传统造纸专题展示馆

4.中国龙舟文化博物馆

月满中秋，巧捏团圆——月饼捏捏挂件手作体验

时间：9月25日13:30-15:30

木浆棉DIY，制作软萌月饼造型捏捏挂件。

寻龙舟·制花灯——龙舟文化体验活动

时间：9月27日13:30-15:30

参观展馆、完成文物探秘打卡，动手制作花草纸灯。

童心绘祖国·彩笔颂华章国庆童画研学活动

时间：10月1日10:00-16:00

参观龙舟文化博物馆后，开展长画卷集体绘画。

寻迹红船·童绘初心国庆红色记忆研学活动

时间：10月2日-10月3日13:30-15:30

红船精神专题讲解、红船手作与主题童话创作。

国庆十二兽首考古研学探秘活动

时间：10月5日-10月7日13:30-15:30

以圆明园十二兽首为主题，融合考古发掘、文物讲解与荣誉表彰。

地点：中国龙舟文化博物馆

中国龙舟文化博物馆

5.东经纸文化艺术博物馆

纸东东·纸艺寻知儿童限时挑战

时间：9月25日-10月11日

领取挑战任务卡，在观展途中寻找线索，完成纸艺知识任务。14岁以下儿童参与。

地点：东经纸文化艺术博物馆

6.温州市塘河青灯石刻艺术博物馆

「月兔月亮宋锦挂件」沉浸式手作体验

时间：9月25日14:00-16:00

在专业老师指导下，亲手完成一枚“月兔月亮”主题宋锦挂件。

地点：温州市塘河青灯石刻艺术博物馆

四、文艺赋美

主办：瓯海区文化馆

演出地点：梧田老街、园博园、泽雅龙溪艺术馆

温馨提示

1.部分活动需提前报名，请咨询各主办单位或关注其官方平台。

2.户外活动受天气影响，若遇调整请以主办方最新公告为准。

3.“暂定”活动时间、地点请以最终发布为准。

4.日期、星期如有出入，请以主办方最终发布为准。

这个双节，来瓯海，

赏月、看戏、逛市集、做手作、游山水，

共赴一场月满瓯江、家国同圆的假日之约。

来 源：瓯海文化旅游

原标题： 2026瓯海中秋国庆活动超全合集，双节这样玩！

本文转自：温州新闻网 66wz.com