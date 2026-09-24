龙港:一座改革之城的万家灯火

温州日报 2026-09-24 09:20:02

七年前的9月，龙港挂牌成为全国第一个“镇改市”；七年后的今天，这座“改革名城·瓯越明珠”已实现从特大镇到县级市的历史性跨越。今年上半年，龙港39项主要经济指标中，13项居温州全市前三、超半数高于全市平均，GDP增长6.4%，一般公共预算收入增速连续6个季度居温州第一。

华润万象综合体项目效果图。龙港融媒供图

世纪大道。池长峰 摄

党群服务中心的“四点半课堂”。龙港市委组织部供图

青龙湖公园。池长峰 摄

温州网讯 金秋月圆，桂子飘香。当万家灯火即将在2026年中秋之夜次第亮起，龙港街巷里早已飘荡着海鲜的鲜甜与月饼的醇香。这座由农民胼手胝足创立的改革之城，正在潮声里诉说着自己独特的故事。

七年前的9月，龙港挂牌成为全国第一个“镇改市”；七年后的今天，这座“改革名城·瓯越明珠”已实现从特大镇到县级市的历史性跨越。今年上半年，龙港39项主要经济指标中，13项居温州全市前三、超半数高于全市平均，GDP增长6.4%，一般公共预算收入增速连续6个季度居温州第一。数字背后，写满改革闯关夺隘的种种挑战，更映照万家灯火的温暖。

从“农民城”到“镇改市” 改革是刻在骨子里的基因

龙港从小渔村起步，建成享誉华夏的“中国第一农民城”。此后一路，龙港始终坚持“吹响改革号角”，持续改革创新，先后实施了温州市强镇扩权、浙江省小城市培育试点等系列改革。也正是因为坚持改革创新不停步，2019年，“时代赠予龙港蝶变的一扇窗”，这年，龙港撤镇设市，蛟龙出港。

无改革，不龙港。

自龙港诞生以来的40多年历程中，龙港人改革的步伐从未停歇，改革已经成为这座城市的根与魂。从顶层设计到民意自觉，每一步跨越都伴随革故鼎新的蜕变。

通过改革，原来的“强镇”龙港，被赋予县级经济社会管理权限，“扩权”之际，龙港紧扣“大部制、扁平化、低成本、高效率”改革要求，对机构设置进行了系统性重构，以“一套机制统全局”“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”改革推动跨部门高效联动，让项目落地跑出加速度——今年以来龙港全域150多个重大项目在建设中，总投资近1000亿元。

改革一往无前，发展久久为功。今年，龙港持续深化改革，深入实施12项重大改革和25项“小切口”改革，新增24项省级试点、省级荣誉，全域一体化新型政务服务体系入选中国城市治理创新优秀案例，“1+2+N”小区治理模式入选全国地方进一步全面深化改革创新实践名单。龙港以改革破题释放发展的澎湃活力，书写“在温州看见创新中国”的生动注脚。

今年9月7日，龙港第10万张个体工商户营业执照在政务客厅顺利办结。商户方先生从窗口接过执照时感慨：“很幸运，想不到我是第10万张个体工商户营业执照的申领者。龙港的营商环境非常好，得益于改革，办证全过程不到一天，效率高。”

小小营业执照，承载大众创业梦想，彰显城市营商温度和改革力度。体制机制的改革创新带来优势集聚，在龙港聚沙成塔终成燎原之势：2022年到今年上半年，龙港市GDP增速共13个季度位居温州市前三，共10个季度位居全省前十；获批省级开发区、省级高新区，综合实力跃升至全国县域发展潜力百强县第34位。

今年上半年，龙港制造业投资、民间投资分别增长39.3%、24.5%，两项增速分别连续7个月、27个月居温州前三。

钱投向哪里，往往意味着产业的未来在哪里，资本的流向勾勒着这座年轻城市新的发展版图。

发展为了人民 成果惠及万家

改革是龙港的根与魂，发展是改革结出的果。正是因为龙港一任接着一任干，坚守改革初心，深耕“制度试验田”，让龙港市提高行政效率之时，每年节约10亿元行政支出，这笔节约出来的钱又全部用于民生实事，助推了全域蝶变。

改革向前，发展向上，民生向暖。设市七年来，龙港的发展成果从不悬于报表之上，而是落在千家万户的日子里——是家门口的好学校，是社区里的老年食堂，是每一位市民脸上安稳的笑容。这就是人民城市最动人的答卷。

发展的果实，结在百姓心坎上——

启蓝电池自今年1月在龙港投产后，已吸纳200多名本地员工，产线满负荷运转。龙港产业崛起，正吸引越来越多在外的年轻人回到家乡就业。启蓝电池副总经理余大刚介绍，目前企业员工达250多人，以本地劳动力为主，二期项目预计明年7月投产，将新增1000多个就业岗位。

作为全国三大印刷包装集散地之一，龙港传统的印刷包装全产业链产值突破500亿元，文创企业超1000家，今年上半年“谷子经济”产值达24亿元、同比增长15%。传统产业迭代升级的同时，北大高端量子科技联合实验室启用运行，伯镭科技整车生产基地开工建设，高技术产业投资增长171.9%、增速温州第一。产业的高速发展，鼓起的不只是百姓的钱袋子，更是吸引更多人留在龙港、建设家园的底气。

七年来，龙港新改建城乡道路252条390公里。2023年系统推进“一轴一带一新城”城市化战略，城市功能品质持续提升，让人民出行、居住幸福感大幅提升。

发展的温度，融入治理细节中——

晚上10点，舥艚渔区综治中心的灯经常亮着，网格员老陈一般此时才完成当天巡查。龙港以改革为抓手，创新基层治理体系，构建全域治理架构，完成400多个网格优化调整，刑事立案数同比下降17.8%，平安指数稳居全省前25名。

华中社区、舥艚社区，作为基层议事协商试点，成立社区居民议事委员会，居民经常能围坐一起，商量着办社区里的“关键小事”。这样的议事协商活动，龙港今年已开展36场，解决民生难题31件。

中对口社区列入2026年第一批省级重点村名单，社区邻里中心里，老年食堂、健康小屋一应俱全，老人们在家门口就能享受到便捷服务。

城市向上，人心向暖，龙港注册志愿者目前超8.8万人，“易探帮”志愿服务项目获2024年温州唯一浙江省志愿服务项目大赛金奖，荣耀背后，是龙港人建设家园的热情持续高涨，他们既是发展成果的共享者，更是城市建设的参与者、推动者。

龙港还以“五个一体化”引领城乡融合，城乡居民收入倍差缩小至1.6。设市七年来，教育累计投入64.70亿元，新改扩建学校35所，新增学位2.78万个，公办园幼儿在园率从0跃升至50.2%，卫健领域实施龙港市人民医院迁建工程累计投入近30亿元，县域就诊率从38%提升至91.51%，养老机构床位数较设市前翻两番……一件件民生实事，托起龙港百姓“稳稳的幸福”。

改革没有完成时，只有进行时。今天的龙港，依然年轻，依然在路上。当宁静的月光洒向这片由农民亲手建起的城市，当万家灯火在青龙江畔次第亮起，我们看到的，不只是一座城市的成长史，更是国家探路新型城镇化的生动注脚——只要始终把人民放在心中最高位置，只要始终葆有“敢闯敢试、敢为人先”的精气神，再贫瘠的滩涂也能长出希望，再年轻的城市也能书写传奇。

征程万里，更显初心如磐。

龙港，这座因改革而生、因改革而兴的城市，正以更加坚定的步伐，奔赴下一个山海。

7组民生数据看改革名城

城乡居民收入倍差缩小至1.6

建成24对“教共体”，新增中小学学位3060个、公办园学位1350个，率先探索普高“愿读尽读”改革，普高学位供给率达80%

县域就诊率稳定在91.5%，三四级手术占比达到70%，基本实现“大病不出市”

养老床位达到1050张；国企运营“银龄食光里”，以“公益兜底+市场运营”方式提供助餐4.5万人次

实施人口高质量发展“15条”，成立龙港市科学家联盟，引育大学生3179人、培育产业技能人才4307人

建成“1+102+N”综治体系，实现102个社区综治工作站标准化建设全覆盖

“1+2+N”小区治理模式入选全国地方进一步全面深化改革创新实践名单

来 源：温州日报

原标题： 龙港:一座改革之城的万家灯火

记者 李艺 龙港融媒 谢陈啦

本文转自：温州新闻网 66wz.com