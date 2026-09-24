温州日报 2026-09-24 09:20:04

截至今年8月底，浙南首条直通红海的外贸集装箱航线交出稳健“半年报”：累计出运货船22艘次，出口集装箱15774标箱，为浙南外贸注入强劲动能。此外，日前平阳无水港正式启用、乐清湾港区新泊位通过交工验收，温州港能级进一步提升。

温州网讯 截至今年8月底，浙南首条直通红海的外贸集装箱航线交出稳健“半年报”：累计出运货船22艘次，出口集装箱15774标箱，为浙南外贸注入强劲动能。此外，日前平阳无水港正式启用、乐清湾港区新泊位通过交工验收，温州港能级进一步提升。

“这条红海航线稳定运行后，货物不用再经过第三港口中转，船期更可控，物流成本明显下降，我们开拓中东市场更有底气。”义乌市谦澜进出口有限公司相关负责人表示。自今年2月浙南首条直通红海航线从温州港状元岙港区启航，越来越多汽摩配、五金制品、新能源设备、日用百货等特色商品依托该航线直通约旦亚喀巴港、埃及苏科纳港等红海核心港口，温州口岸出口货量稳步攀升。该航线不仅串联起义乌、温州两个核心货源地，更成为浙南乃至闽赣地区对接红海沿岸市场的海上快捷通道。

温州海关关员正在查验出口至红海地区的货物。

温州至红海航线落地运行以来，温州海关靠前服务、精准施策。前期针对新航线特点制定“一航线一方案”，提前对接码头、船公司、货代企业，打通船舶监管、货物查验、转关作业全流程堵点，保障航线顺利启航。航线常态化运行后，海关叠加推行多式联运、抵港直装、7×24小时预约通关等便利化举措，优化出口货物查验作业模式，合理调配现场监管力量，压缩货物口岸停留时间，助力企业降低综合物流成本。

9月以来，温州港新基建持续加码。9月17日，平阳无水港正式启用，平阳由此拥有直通全球的临港物流新平台。该项目位于浙南闽北外贸集拼中心，目前场地可堆放72个标准集装箱，后续还将新建浙南现代智慧物流园，计划于2026年底至2027年初部分投用。9月22日，温州港乐清湾港区通用作业区（C区）4号泊位通过交工验收，标志着浙南区域首个具备专业化粮油作业能力的10万吨级泊位建成。随着乐清湾港区C区1至4号泊位全部建成，该作业区年吞吐能力达2292万吨，进一步补强温州港大宗散货、粮油专业化接卸能力。

目前，温州港共开通外贸航线20条，其中近洋航线19条、远洋航线1条，覆盖东南亚、红海等地区；内贸直航航点达20个；稳定运营8条海铁联运线路，覆盖金华、永康、上饶、南昌、缙云、丽水、义乌、苏溪等站点。依托不断加密的航线网络和持续增强的港口能级，温州港正加速打造浙南近洋航运中心，金丽温开放大通道建设不断走深走实。

来 源：温州日报

原标题： 红海航线半年出运15774标箱！温州港新基建再添双引擎

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com