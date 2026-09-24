温州晚报 2026-09-24 08:08:00

昨天，2026年名古屋亚运会游泳男女4×100米混合泳接力决赛，奥运冠军、温州名将徐嘉余领衔中国队以3分40秒38的成绩夺得冠军，成功卫冕，实现亚运会该项目三连冠。这是徐嘉余在本届亚运会上夺得的第4金，距离个人第三次“五金店”只差1金。

温州网讯 昨天，2026年名古屋亚运会游泳男女4×100米混合泳接力决赛，奥运冠军、温州名将徐嘉余领衔中国队以3分40秒38的成绩夺得冠军，成功卫冕，实现亚运会该项目三连冠。这是徐嘉余在本届亚运会上夺得的第4金，距离个人第三次“五金店”只差1金。这枚金牌，让徐嘉余参加四届亚运会的金牌总数累计达到15枚，超越射击名将王义夫（14枚金牌），成为亚运史上夺得金牌最多的运动员！截至目前，温州选手在本届亚运会上共夺得8金1铜，其中四名泳将贡献7金1铜。

作为中国男子仰泳十多年的王者，徐嘉余是中国队参加混合泳接力比赛当之无愧的第一人选，本届亚运会也不例外，他依然是中国队决赛第一棒选手。潘展乐没有出战该项目。

昨天上午的预赛，中国队排出“女男男女”的四棒组合——仰泳李宛蔚、蛙泳覃海洋、蝶泳徐放和自由泳程玉洁，最终，中国队以3分49秒48的成绩排名第一晋级决赛，日本队以3分49秒95排第二位，中国香港队以3分52秒27排第三位。

昨天傍晚进行的决赛，中国队更换了全部四棒选手，排出了“男男女女”的组合——仰泳徐嘉余、蛙泳董志豪、蝶泳张雨霏和自由泳余依婷，其中徐嘉余和董志豪是本届亚运会男子100米仰泳和男子100米蛙泳的冠军；张雨霏和余依婷赛前刚刚参加了女子100米蝶泳决赛，余依婷夺冠，张雨霏亚军。

比赛开始，徐嘉余出水后便一马当先，转身后领先了日本选手一个身位，52秒28，徐嘉余第一个交棒，领先日本队1.63秒。董志豪继续保持领先优势，他游出58秒28，交棒时领先排第二位的日本选手1.21秒。张雨霏入水后丝毫没有连游两枪的疲惫感，面对日本选手池江璃花子，她不断扩大领先优势，交棒时，中国队领先日本队达到2.74秒，她的分段成绩是56秒89。最后一棒余依婷全力冲刺，取得了巨大优势，最终中国队以3分40秒38的成绩夺冠，余依婷的分段成绩是52秒93。日本队以3分43秒98获得亚军，中国队领先了3.6秒之多。韩国队以3分44秒12获得铜牌。

今天，连续四天作战的徐嘉余终于可以稍作休息，温州另三名泳将将再次登场——潘展乐将参加男子4×100米自由泳接力比赛，柳雅欣和范亚琦将出战女子4×200米自由泳接力，均有望夺冠。9月25日是游泳项目最后一个比赛日，徐嘉余还将参加男子200米仰泳角逐，不出意外的话，他有望实现连续参加三届亚运会5个项目全部夺冠的壮举。

在杭州亚运会该项目决赛中，徐嘉余和覃海洋、张雨霏、杨浚瑄组成的中国队夺得金牌，并刷新了中国队保持的亚洲纪录。两年前的巴黎奥运会上，徐嘉余出任第一棒的中国队以3分37秒55的成绩，刷新亚洲纪录并获得该项目银牌，距离美国队夺金的成绩仅差0.12秒。当时决赛的四棒依然是徐嘉余、覃海洋、张雨霏和杨浚瑄。

来 源：温州晚报

原标题： 15金！徐嘉余成为亚运历史金牌数第一人

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com