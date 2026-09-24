温州晚报 2026-09-24 09:20:00

中秋到了，月饼上架，什么样的月饼卖得更好，记者走访发现，“低糖月饼”种类少，但是卖得好，线上某品牌“低糖月饼”处于长期补货状态，面对包装新颖、口味繁多的月饼，市民愈发关注月饼含糖量。

温州网讯 中秋到了，月饼上架，什么样的月饼卖得更好，记者走访发现，“低糖月饼”种类少，但是卖得好，线上某品牌“低糖月饼”处于长期补货状态，面对包装新颖、口味繁多的月饼，市民愈发关注月饼含糖量。

昨天，记者来到市区世纪联华南国大厦店，货架上摆放了各种各样的月饼，有礼盒装，也有简易装，价格在几十元到300元不等。

“这款礼盒口味多、包装好看，就是糖分太高，有没有低糖款？”一名市民向销售人员咨询。该市民表示，家中有多位长辈，送月饼首先关注的含糖量，好吃还得吃得健康。

销售人员介绍，越来越多的消费者开始关注月饼含糖量，今年传统高油高糖的老式月饼，销量较往年有所下滑，不过可供选购的低糖月饼种类不多。

记者走访了南塘桂新园南塘旗舰店。店长介绍，今年门店月饼整体款式、品类与往年基本持平，销量走势平稳。口味方面，广式、潮式月饼依旧是市场主流。另外，记者走访市区多家糕点店了解到，金丝皇菊、笋丁鲜肉、果肉冰皮等创新口味月饼陆续上新，但低糖月饼不多。

不少商家坦言，低糖月饼难以大规模量产。月饼配料结构复杂，需要糖分维持口感与保质期，糖本身也是天然防腐剂。少糖、代糖月饼生产成本更高、售价偏高，且保质期大幅缩短，库存压力大，对门店日常运营和备货节奏都是不小的挑战。

记者查阅山姆App发现，多款标注“低糖”的月饼长期处于补货状态，售价大多在200元以内。各大主流电商平台数据显示，“低糖月饼”成为中秋食品热搜关键词。

来 源：温州晚报

原标题： 这届中秋主打一个健康 “低糖月饼”成“热搜”

记者 叶雄伟 实习生 夏芷茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com