温州日报 2026-09-24 09:20:04

2026年“友好‘童’行 趣探温州”儿童友好生活季圆满收官。全市12个县（市、区）同步联动，红色研学、科创实践、文脉寻访、关爱守护四大板块活动轮番上演，累计举办各类活动800余场，惠及儿童及家庭约7万人次。

温州网讯 2026年“友好‘童’行 趣探温州”儿童友好生活季圆满收官。全市12个县（市、区）同步联动，红色研学、科创实践、文脉寻访、关爱守护四大板块活动轮番上演，累计举办各类活动800余场，惠及儿童及家庭约7万人次，绘就儿童友好城市建设的鲜活图景。

五年时光，童心相伴。自2022年启动以来，温州市儿童友好生活季已走过五个年头，实现从理念普及到全域落地，从零散活动到品牌化运营的跨越。今年是红军长征胜利90周年，各地儿童友好生活季活动紧扣这个重要节点，深挖本土红色资源，把红色教育融入儿童实践。其中洞头区依托海霞营地、研学基地，开展特色研学，引导孩子感悟海霞精神；文成县精心策划五条特色研学路线，将红色教育、未成年人保护宣传相融，让红色种子在孩子们心中生根发芽。

儿童友好生活季期间，温州把城市化作开放式“科学实验室”，让少年儿童在动手实践中探索未知。其中，龙湾区立足中国眼谷小镇，开展眼健康科普研学；瓯海区举办全国青少年儿童友好田野科学大会，孩子们播种培育西瓜，沉浸式体验完整科研过程；苍南县组织青少年走进核电基地，近距离领略大国重器魅力，在寓教于乐中拓宽科学视野。

各县（市、区）还把家乡打造为行走的教科书，引导儿童读懂本土历史文化。鹿城区开启“少年寻城记”系列活动，探访古城海丝遗迹，开展双语阅读马拉松；瑞安依托全国首个儿童文学动漫馆，打造市集游园、故事剧场等IP活动；永嘉县通过南拳拜师礼、永昆传唱、“小村长”巡村等实践，让传统文化可触可感，厚植少年家国情怀。

儿童友好既要丰富精神文化生活，更要做实兜底守护。其中乐清市结合未保宣传月开展主题游园、慈善捐赠；平阳县推出未成年人安全护航八大行动，以互动体验普及安全知识；泰顺县开设国学、财商、安全公益课程，开展“廊桥妈妈”行动帮扶留守困难儿童；龙港市落地暑期爱心托班、家庭教育巡讲，切实解决家庭现实难题，汇聚起家校社协同护苗的强大合力。

未来，温州将持续坚守“一米高度看城市”建设理念，不断丰富儿童友好供给，拓宽建设广度深度，让儿童友好成为温暖之州鲜亮的城市底色，守护每一位少年儿童向阳自在成长。

来 源：温州日报

原标题： 友好“童”行，趣探温州！2026年儿童友好生活季圆满收官

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com