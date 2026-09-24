浙江日报 2026-09-24 15:02:00

鹿城区集中发布双节系列主题活动、特色文旅产品及惠民服务举措，全方位解锁金秋鹿城游玩新玩法，邀八方游客共赴瓯越金秋之约。

9月23日上午，2026“来温州游鹿城”中秋国庆文旅新闻发布会举办。围绕“千年斗城·海丝名城”文旅品牌，鹿城区集中发布双节系列主题活动、特色文旅产品及惠民服务举措，全方位解锁金秋鹿城游玩新玩法，邀八方游客共赴瓯越金秋之约。

施芸芸 摄

历史街区活动精彩纷呈。中秋假期，“瓯江月明——潮启朔门游园会”率先启幕；国庆假期前三天，“盛世华诞——潮启朔门游园会”接力登场。在朔门街望江里街区，20多名NPC互动游园，20多场巡游演艺秀场等，从下午2点持续至晚上9点，带给游客别样的昼夜体验。此外，五马片区上新一批国庆主题美陈装置，墨池片区推出“红船启航·万山红遍”书画特展等，公园路推出“月满华诞·古巷烟火”中秋国庆双节市集，进一步激活街区活力。

五马街。图源鹿城发布

核心景点玩法推陈出新。江心屿以“孤屿月·盛世秋”为主题，推出月下诗会、国潮展演、12米巨型鳌鱼巡游、非遗鱼灯展等活动，夜间，无人机光影秀、打铁花、水上火壶秀点亮诗岛夜空；九山书会持续上演南戏、越剧经典剧目，配套农特市集惠民利民；吴百亨故居升级归来，双节期间常态化上演沉浸式话剧，让游客在观剧赏景中品读鹿城工商文脉。此外，罗丹艺术中心、瓯隐小剧场等多点联动，推出艺术展览、手作研学等活动，丰富假日游玩选择。

《吴家老宅》庭院剧。图源鹿城发布

值得一提的是，鹿城区以“年轻化喜剧”为核心，打造的温州接励城市喜剧节，目前正在售票中，将于10月13日至18日在双井坊烟火文旅街区与东南剧院联动举办，邀请到何广智、付航等圈内高人气喜剧演员，集结近60组喜剧嘉宾、推出30场特色演出，创新街头互动玩法，致力打造一场集喜剧展演、街头互动、文旅融合于一体的城市文化盛事。

2025温州接励城市喜剧节资料图。图源活动官方

近年来，鹿城区深耕千年斗城文脉，整合海丝、宋韵、南戏特色资源，将整座古城打造为全域景区，文旅发展成效显著。目前，该区已拥有两大国家级夜间文旅消费集聚区、1个国家级旅游休闲街区，获评省级5A级景区城、全域旅游示范区。2025年，鹿城全域接待游客突破2100万人次，旅游综合收入达160亿元。入选全国十大考古新发现、纳入人教版教材的朔门古港，今年4月开园至今接待游客超210万人次，成为温州文旅新晋顶流地标。

位于鹿城的巽山塔与世贸大厦“古今同框”。图源温州发布

依托深厚的人文底蕴与丰富的业态布局，鹿城文旅实现从“本地人闲逛”到“全国游客奔赴”的转变。全区打造30个城市趣味打卡点，全网曝光超千万，沉浸式话剧《凤冠》《吴家老宅》吸引全国24个省份游客慕名打卡。每年定期举办“城市喜剧节”，超1200场特色演出贯穿全年，引流超40万人次，“戏旅之城”名片持续擦亮。同时，鹿城坐拥11家米其林必比登推介街头小店，地道市井美食成为文旅消费新亮点，街巷小微业态、夜间演艺全覆盖，构建起全天候、全时段的文旅消费场景。

白天逛斗城，晚上看大戏，本次双节系列活动串联古港、老街、诗岛、街巷多元场景，融合文化、演艺、美食、休闲多重体验。下一步，鹿城区将持续深耕文旅融合，优化全域文旅业态与服务，启动新一轮文旅提质行动，进一步做强IP、做优场景、做大消费、做精服务，全力打造近悦远来的都市文旅目的地。

来 源：浙江日报

原标题： 白天逛斗城晚上看大戏 “来温州游鹿城”中秋国庆文旅活动启动

记者 王艳琼 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com