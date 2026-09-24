明确了！中秋不免费！

温州发布 2026-09-24 14:39:40

中秋佳节将至，奔赴团圆的路上，平安永远是第一位。

放假时间

为保障市民安全出行，温州公安交警对假期期间高速、商圈、景区等路况分析研判，希望广大交通参与者安全驾驶，平安出行。

注意：中秋假期高速公路不免费

高速公路

根据往年数据研判，中秋期间，短期出行、郊外游玩可能出现大流量缓行。预计2026年9月24日16时-20时、9月25日-9月27日的9时-11时为高速出程拥堵高峰；9月25日-9月27日的16时-20时为高速返程拥堵高峰。

？温州往杭州、上海方向

G15沈海高速乐清至大桥北路段：

中秋假期期间易发生缓行拥堵，车辆可以绕行G1523甬莞高速-S10温州绕城高速。因扩建施工需要，台州方向K1677+100-K1669+600路段借对向湖雾岭隧道福建方向车道通行。到雁荡山游玩的游客，为避开雁荡山出口的大流量，北上车辆可以提前在南塘下高速，走104国道到达景区。乐清停车区有提供新能源充电桩；G15沈海高速南塘至蒲岐路段，在临近隧道时，采取的是分离式的路面（即四车道路面分离成左侧两车道路面加硬路肩和右侧两车道加硬路肩），两侧均往同个方向。

G15沈海高速温州南至分水关：

大流量路段：G15沈海高速四脚亭高架桥、三都岭隧道、平阳隧道群(外笼山隧道、仙岩隧道、箭岙隧道）。

大流量收费站：温州南收费站、塘下收费站、瑞安收费站、萧江收费站。

因S10温州绕城高速西南线丽水方向万全枢纽至万全互通路段施工改造，G15沈海高速转S10温州绕城高速西南线往丽水方向匝道封闭。需前往丽水、三溪方向的车辆，请从飞云或者平阳互通驶出高速，经地方道路后由万全收费站驶入S10温州绕城高速西南线通行。

G15沈海高速往台州方向分水关路段有9公里长下坡，途经该路段的驾驶员务必要控制车速，保持车距，避免急加速、急刹车、急打方向。货车驾驶员请提前为车辆加水降温，严防车辆制动失效。

？温州往福州方向

三都岭绕行建议：

1.福建、泰顺（台州方向）前往温州的驾驶员，如遇三都岭大流量，可提前在飞云或者平阳互通驶出高速，经地方道路后由万全收费站驶入S10温州绕城高速西南线通行；福建境内的车辆，可在洋中枢纽绕行G1523甬莞高速北上，避开拥堵路段；也可选择S41瑞苍高速转接S10温州绕城高速西南线，直达温州市区。

2.温州市区前往福建方向的驾驶员，如遇三都岭大流量，可提前选择S10温州绕城高速西南线，或者从G1513温丽高速、S40龙湾联络线、G1523甬莞高速改道绕行，避开G15沈海高速；前往苍南、福建方向的车辆，可优先选择S41瑞苍高速行驶。

？温州往丽水方向

S10温州绕城高速：

潘桥、三溪收费站：受园博园影响，潘桥、三溪收费站易出现拥堵，建议前往的游客提早绕行地方道路。

因道路施工，仰义方向万全枢纽至万全收费站路段封闭。甬莞高速转绕城高速及从阁巷收费站上高速前往仰义方向的车辆，建议在万全枢纽转甬台温高速绕行，或从阁巷收费站下高速，绕行至万全收费站再重新上高速。

绕城高速永嘉枢纽转S26诸永高速杭州方向：S26诸永高速永嘉枢纽作为前往楠溪江、神仙居等风景区的必经之路，S10温州绕城高速永嘉枢纽作为前往S26诸永高速的唯一枢纽，节假日期间易出现车辆缓行至S10温州绕城高速主线的情形。绕行提示：1.往杭州方向的车流，可在永嘉枢纽前方2公里处永嘉南收费站下高速，走208省道（原223省道）前往目的地；或提早在S26诸永高速温州北收费站下高速，绕行208省道（原223省道）前往目的地；2.往黄华方向的车流，如遇缓行，可提早在永嘉南收费站下高速，走地方道路。

G4012溧宁高速文成枢纽：

温州往丽水方向，当文成枢纽出现拥堵时，建议车辆在文成收费站下高速，转入322国道，再从文成南收费站上高速，再往丽水方向行驶。文成枢纽较容易因大流量出现拥堵，建议途经此路段的小伙伴们提前熟悉高速和地方道路线路，开启地图导航，遇拥堵时听从现场工作人员指挥绕行。

施工路段管制措施：

途经 G4012溧宁高速文泰段请注意：

G4012溧宁高速温州方向648公里加750米至648公里加150米，24小时封闭快车道。

G4012溧宁高速625公里加348米至625公里加650米借道通行。

途经施工路段请提前变道、降低车速，切勿随意超车，保持安全车距，留意现场标志标牌，服从现场人员指挥，谨慎驾驶，注意行车安全。

南浦溪风景区：前往南浦溪风景区的车辆在南浦溪互通如遇拥堵，温州方向可从筱村收费站下高速，选择司筱线-峃院线绕行；宁德方向请继续主线行驶至筱村收费站，从筱村收费站下高速，选择司筱线-峃院线绕行。

文成百丈漈、安福寺：前往百丈漈、安福寺等景区的车辆在西坑互通如遇拥堵，丽水方向可从文成南收费站提前下高速，选择322国道绕行；温州方向可从东坑提前下高速，选择322国道绕行。

G1513温丽高速：

丽水方向木西岙隧道至花岩头隧道段：该路段作为温州市前往丽水、金华等市短途旅行的通行要道之一，中秋期间该路段易出现排队缓行现象。如遇缓行，建议可在仰义、梅岙、桥头收费站下高速，绕行330国道，避开拥堵路段。

娄桥收费站进出口：G1513温丽高速娄桥收费站作为通往园博园、温州动车南站的主要高速出口，今年中秋是园博园开园后首个节假日将迎来客流高峰，另叠加温州动车南站假期出行，娄桥收费站易出现排队缓行现象。建议市民朋友合理安排出行时间、错峰出行，或从温州西、温州南下高速绕行地方道路。

？易堵路段

S41瑞苍高速：

假期前往平阳南雁荡山、水头、顺溪，苍南宜山、钱库等片区的车流将明显增加，沿线收费站易出现短时缓行。请途经车辆临近出口时提前减速，依次向右变更车道，切勿临时急刹、随意变道。如果不慎错过出口，一定要将错就错，前往下一个高速出口后再重新规划行车路线，严禁在高速上倒车、掉头、逆行。

马站收费站（渔寮景区）：提前从龙沙收费站下高速，绕行与甬莞高速并行的228国道前往目的地。或者从钱库收费站下高速，绕行龙山隧道、228国道前往目的地。

瑶溪高速口：节日期间大量市民群众出游，瑶溪高速口临近瑶溪风景区与大罗山风景区，届时瑶溪高速口周边道路可能出现交通拥堵情况，请市民提前关注路况信息，合理选择出行路线。

温州南枢纽：中秋假期，温州南高速出入口车流量将大幅增加，届时交管部门会采取临时交通管制措施。

交通枢纽

龙湾国际机场：假期期间，预计会有大量外来游客与外出市民驾车前往高速，机场高速口、机场西高速口预计人、车流量变大，可能出现交通拥堵情况，请市民提前关注路况信息，合理选择出行路线。乘坐飞机出行的市民务必预留足够的出行时间，避免因交通问题延误行程。另外提醒前往机场接机的车辆切勿在机场周边路段随意停放车辆，尤其是瓯海大道高架枢纽段拐弯处以及滨海大道延线（机场T1-T2航站楼路口）路段附近，严禁违停，即停即走，交管部门会加强违停监控抓拍及现场查处，过往车辆遇车流量较为密集时，请务必听从现场引导人员的指挥疏导工作，避免引发交通拥堵。

动车南站：瓯海大道高架动车站路段（东西双向）、瓯海大道高架娄东大街-牛山南路路段（西往东方向）、瓯海大道辅道菜篮子路段（东往西方向）、宁波路、秀浦路、中汇路。建议前往动车站的市民应提早出发尽量选择乘坐温州轨道交通S1线和公交车出行，及时规划好出行路线，以免耽误行程。 同时，请网约车前往动车站西广场候客、出租车前往专用蓄车池候客，切勿以占道违停的方式接送客，交管部门将采取现场+非现场处罚两种形式对此类车辆进行处罚，动车站地下车库1小时内免费停放，还请接送客车辆及时停靠在停车场内。

温州北站：1.所有出发进站的旅客，唯一进站口在动车站二楼，车辆可直接上二楼进站口送客，平台可临时停车，送完客人即走停车不抓拍。如需停车请将车辆停放在南停车场、北社会一、社会二停车场，停车后人员可以从南一楼乘电梯上二楼进站。2.出站只能从一楼出，有南北两个出站口，除坐公交车的由北口出外，其余的都由南出站口，坐出租车的可以在站内出闸机后左转进出租车专用停车场坐车。坐网约车的出门后右转进网约车专用停车场坐车。坐自备车的可以按不同停车场走，所有的路线地上都有提示。因北出口楠溪江路和西侧金田路全路段禁停，自备车禁止在停车场外接客。3.南停车场和北社会一、社会二停车场中秋节不免费，但三个停车场平时半小时内都免费，建议在停车场接送，方便且不堵车。节日期间有从温州前往永嘉的不坐动车人员，建议走站南大道，不建议走水门路和站北大道，因假期期间接送坐车人员很多，会影响辖区交通通行，极易造成拥堵。

温州火车站：假期期间，温州火车站周边人流车流剧增，返程前提前了解沿途天气和路况，合理规划路线，尽量避开出行高峰和夜间行车，乘坐轨道交通或者公交车前往，避免堵在路上耽误行程；接送站车辆进入停车场规范停车，请勿在道路上随意违停造堵。

瓯越大桥：作为诸永高速公路延伸段、前往温州北站、往来永嘉的主要通行道路，将出现较大交通流，请市民出行做好规划，尽量错峰出行。

七都大桥：假期期间道路可能出现交通拥堵情况，建议市民避开出行高峰早上7点至10点；返程高峰16点至19点。提前关注路况信息，合理选择出行路线。

热门商圈

五马商圈：开太购物中心、名城广场、五马步行街以及蝉街历史街区周边道路的车流和人流预计会显著上升。由于该区域周边的停车泊位数量有限，停车场的进出口在高峰时段极有可能出现车辆排队等候的现象。此外，该区域交通布局较为特殊，多分布着单向通行道路和交通微循环路线，建议计划前往该区域的市民优先选择公共交通工具出行。

山姆会员商店：假期走亲访友增多，到店购物人流预计增大。过境路、牛山北路、双龙路将出现行驶缓慢情况，山姆停车场可能饱和，建议提前规划线路选择就近停车场停车，或选择公交出行，听从现场工作人员指挥。

南塘风貌街：假期期间，印象南塘有花船演艺、水上飞人等多项活动，且周边餐饮娱乐区较为集中，停车资源有限，建议驾车前来的市民在周边的停车场，比如温州体育中心、白鹿洲公园人本超市地下车库停车场、南塘街周边停车场等停车场停车后再步行前往。

滨江万象城：预计华光路、府华路、瞿屿路会出现较大交通流。行车指南：因周边府东路（江滨东路-瓯江路）、府东路（江滨路-聚园路）段封闭施工及江滨府东路口半幅封道施工，建议市民驾车前往万象城时，绕行瓯江路、瞿屿路、华光路、府华路进万象城，听从现场工作人员指挥，道路沿线禁止车辆停放，请合理安排出行。停车指南：1.万象城地下停车场，2.光影码头1号停车场，3.温州万豪酒店停车场，4.会展中心停车场，5.九悦社会停车场。

印象城：预计府东路南向北方向会出现较大交通流。行车指南：建议市民驾车前往印象城时，绕行三友路转锦江路进印象城。若印象城地下停车场停车位满时，可于夜间时段将车辆有序停放在三友路边后步行前往印象城。

时代购物中心商圈：停车指南：周边时代购物中心停车场、万康商务停车场及时代广场立体停车场。

欧洲城：周边餐饮、购物、娱乐区比较集中，预计江滨西路、东明路等道路将出现较大交通流。停车指南：请市民不要将车辆停放在江滨西路和飞霞北路路边，建议驾车前往欧洲城的市民将车辆停放在欧洲城地下停车库。

白麓里周边及商圈：停车指南：万源路全线禁停，市民可将车辆停放在万源路白麓里停车库或在周边有停车标志处后步行前往。

东瓯智库周边商圈：停车指南：院内花源路全线禁停，市民可将车辆停放在万源路立体停车库或在周边有停车标志处后步行前往。

瓯江米房：瓯江路全线禁停，建议市民将车辆停放至米房对面的沿江停车场。若停车位满时，可于夜间时段将车辆有序停放在高田路边(江滨路至瓯江路路段）后步行前往米房。

瓯江路光影码头及周边夜市：瓯江路光影码头及周边夜市，节假日人流、车流较大，市民驾车出行要服从现场工作人员指挥，减速慢行，建议将车辆停在瓯江路沿线停车位内，尽量选择绿色出行，避免交通拥挤。

七都环岛路：环岛路全线禁停，建议市民将车辆停放至高品街附近停车场或附近道路两侧停车位后步行前往环岛路。尽量选择绿色通行，避免交通拥挤。

吾悦广场：假期期间吾悦广场涌入大量游客，可能造成周边雁荡西路、上江路、括苍西路拥堵，请市民合理规划出行路线，听从现场工作人员指挥。

钟书阁：节假日期间钟书阁周边道路金联路、金石路预计人、车流量变大，请市民朋友将爱车依次有序停放于停车泊位或是停车场中，切勿违停引起道路拥堵，建议乘坐公共交通前往。

龙湾万达广场：周边预计人、车流量非常大（从下午开始至夜间），交管部门将加派警力在现场管理疏导，并视具体通行情况适时采取交通限制措施，提醒广大前往万达广场观光购物的市民尽量合乘车辆或乘坐公共交通前往。如确需驾车前往的市民请将车辆依次有序停放于停车泊位或是停车场中，切不可将车辆随意停放在道路两侧，交管部门将对车辆违停行为进行严格查处管理。此外，电动车等非机动车也请将车辆停放在非机动车专用停车泊位中。

大西洋银泰城、大象城等大型商圈：交通出行将十分集中，尤其是晚高峰，周边道路拥堵指数和拥堵持续时间将大幅增长，预计早高峰可能出现在9:00至11:00，晚高峰在15:00至20:00。交管部门将对大西洋银泰城周边道路进行疏导管理，景屿路、秀浦路、瓯海大道、古汇路等周边道路均禁止停车。

温州万象城：中秋假期，前往温州万象城的车流会大幅增加，届时将会进行临时的交通管制。交管部门会适时对泽汇路进入停车库车辆进行引导分流，由于万象城停车泊位数量有限，市民可以选择周边小区对外开放的停车场。交管部门将加强商圈周边违停秩序管理，请市民外出购物尽量选择便捷绿色的出行方式。

梧田老街：中秋假期，交管部门将会对梧田老街周边道路采取临时交通管制措施。车辆可停放在盛新路梧田老街东门地下停车场和东垟西路双庆桥东侧停车场、西侧停车场。

利玛广场、置信广场、昊域广场、金海湖公园、沙城中心街、海城人民路：人车流较为密集，届时交管部门将安排警力在现场开展交通管理工作，请来往驾驶员积极配合现场工作人员指挥，有序通行。沙城中心街、沙城街半幅封道施工，道路狭窄，请驾驶员们提前规划，尽量避开绕行。

热门景点

鹿城

望江路江心屿景区：假期前往江心屿游玩需求上升，建议提前规划出行路线和时间，尽量选择公共交通工具前往望江路安澜渡口，以保障出行的顺畅和游玩的愉悦体验。

龙湾

大罗山、龙冈寺：届时有大量市民驾车前往大罗山，易造成天柱路拥堵，龙冈寺上山公路为临崖高落差路段，多处为陡坡急转弯道路且道路狭窄。因全线禁停，山上停车位有限，交管部门提醒上山的市民，尽量拼车前往或步行上山。

瑶溪风景名胜区、钟秀园：假期期间，交管部门将于每天根据山上瑶溪国际王朝大酒店内停车场饱和度情况，适时在风景区山下入口处对上山车辆进行管控。严禁一切车辆在公路沿线停放，发现违停车辆一律予以抄告拖移。

黄石山公园：节假日期间黄石山公园周边道路龙海路、龙祥路易造成拥堵，道路沿线禁止停车，建议市民乘坐公共交通工具出行。

龙湾区天柱寺风景区、莲情谷文化园、东篱下：预计将迎来密集的人、车流量，自驾车辆前往风景区、莲情谷文化园的市民请听从现场工作人员指挥停放，切不可将车辆随意停放在道路两侧影响交通通行，避免引发交通拥堵耽误行程。

瓯海

温州园博园：中秋假期，前往园博园的游客请看这份出行提示（点击文字查看）。

温州乐园、极地海洋世界、奇妙美人鱼世界、奇妙太阳鸟国际大马戏、大罗山：届时瓯越大道、学府南路、徐岙转盘、大罗山沿线等路段的车流量将会增大，交管部门会适时对周边道路进行引导分流，由于停车泊位数量有限，自驾出行的群众可以选择周边小区对外开放的停车场，尽量选择绿色交通出行方式，提前规划好路线，错峰出行，如遇拥堵可绕道通行。

三垟湿地：三垟湿地停车位有限，周边瓯海大道等路段严禁停车，请外出游玩的市民采取便捷绿色的出行方式，交管部门将加强瓯海大道辅道违停管理。

景山公园：景山周边道路（雪山脚、金西路等）可能会出现拥堵现象。请广大市民尽量选择公共出行，若开车上景山一定要注意安全，保持车距，规范行车，并服从现场工作人员的指挥，车辆请有序停放在周边停车场。

云顶草上世界：请广大驾驶员在行经慈湖北村白云山盘山公路时有序驾驶，盘山公路两侧不得停车，服从现场工作人员指挥。

洞头

望海楼景区：人民路、鸽隔线路段是通往望海楼的主要路段，请自驾前往景区的游客将车辆停放至停车场，禁止在通景公路沿线停车影响其他车辆通行。

仙叠岩、大沙岙景区：假期期间，仙叠岩、大沙岙景区游客量将显著增加，环岛公路仙叠岩路段和海滨路车流量较大，游客可将车辆停放至景区停车场，禁止在沿线道路两侧停车。

半屏山景区、韭菜岙沙滩：通往半屏山的道路狭窄，景区周边停车位有限。请听从现场工作人员指挥，将车辆停放至周边停车场，禁止在沿线道路两侧停车。

东岙沙滩：节假日期间，环岛公路车流量较大，东岙村出入口易出现排队缓行，请前往的游客耐心排队等候，有序通行。

海上阳台、七彩洞头村：节假日期间，环岛公路洞头码头路段车流量较大，请听从现场工作人员指挥，将车辆停放至周边停车场，禁止在沿线道路两侧停车。

沙岙沙滩、蔚蓝计划：节假日期间，沙岙沙滩、蔚蓝计划将迎来大量车流与人流。请听从现场工作人员指挥停放车辆，不可将车辆随意停放在道路两侧影响交通通行。

大门观音礁景区：大门环岛公路为临崖高落差路段，多处为陡坡急转弯，道路狭窄。假日期间，大门环岛公路仁前途至观音礁路段容易发生拥堵，全线禁止停车。

大门西海岸赛尔码头：大门西海岸赛尔码头周边道路狭窄，车辆交会困难。节假日期间该路段通行压力较大，易出现交通拥堵，请广大游客将车辆停放至停车场内，沿线禁止停车。

元觉中屿景区：假日期间，元觉中屿景区将迎来大量人流、车流，景区周边道路易发生拥堵，请自驾前往景区的游客听从现场工作人员指挥，切不可将车辆随意停放在沿线道路两侧，避免造成交通拥堵。

霓屿山尖景区：通往景区的道路狭窄，车辆交会困难，请广大驾驶员密切留意路面车辆动态，沿线禁止停车。

乐清

雁荡山风景名胜区：景区内所有道路、白芙线（雁湖雁西村至罗汉桥路段）、松溪大道、雁山路、振松路为限制区域，限流期间实施抢险、消防、医疗救护、警务等任务的特种车辆可以直接进入景区，核心区居民车辆、工作人员车辆、公务用车凭《雁荡山风景名胜区车辆通行证》通行，其他车辆停靠雁荡山旅游集散中心，游客可步行或换乘景区旅游环保车进入景区游览。

瑞安

曹村天井垟景区周边：许大线、江曹线、钱马线、叔远东路等路段车流量较大。请广大驾驶人不要随意停车，听从现场工作人员的管理。

马屿圣井山：通往圣井山石殿道路进山入口主要为长河线(河岙村上山)、平大线(清源村上山)，两条线路车流量较大，请广大驾驶人不要随意停车，听从现场工作人员的管理。

桐浦樱花谷、湖岭十里滩林：瑞枫公路潘岱段车流量人流较大，周边道路可能出现拥堵现象，请车辆按照现场工作人员的指挥有序通行。

市区忠义街、西山历史文化街区、国旗馆：周边停车泊位有限，通行压力较大，建议出游市民选择公共交通工具出行。

永嘉

楠溪江航空飞行营地：高峰期间车流量较大，过往车辆请注意遵守交通秩序，听从现场工作人员指挥，文明有序通行，切勿穿插。

东蒙山景区：节假日期间车流量较大，过往车辆请遵守交通秩序，听从现场工作人员指挥。

永嘉书院：九丈村至珠岸村是通往永嘉书院的主要路段，预计中秋节期间，该路段通行压力较大，届时有可能出现交通拥堵，请尽量避开高峰出行或绕道通行。

陶公洞：届时有大量游客驾车前往陶公洞，易造成景区内拥堵。景区内停车位有限，游玩的游客尽量拼车前往或步行游玩。

文成

百丈漈景区：中秋假期期间每天9时至15时高峰时段景区核心区域停车泊位比较紧张，周边道路交通将会出现阶段性的车流饱和，以及较为明显的排队通行状况。通往景区主干道大南线百丈漈镇蔡处信号灯路口至十黄线百丈漈景区北门停车场，尤其是十黄线百丈漈镇天湖路至篁庄村环岛路段易发生拥堵。

平阳

坡南古街：节假日游客较多，容易引发大流量堵塞，请过往车辆不要随意穿插，服从现场工作人员指挥。

顺溪镇：双旺村至堂基村沿线路段处易出现拥堵，请减速慢行。

西湾风景区：景区山脚下海泽路、海昌路路段人、车流量较大，请减速慢行。

鳌江九叠河公园：周边胜利路、平阳动车站周边道路、六分线（老104国道）钱仓路段、六分线（老104国道）垂杨至鳌江一桥段车流量较大，请过往车辆不要随意穿插，听从现场工作人员指挥。

湖屿村内小龙虾养殖基地和卡丁车农场、水亭村珑玥潭欢乐谷、梅溪社区龙王峡谷、梅源社区岭根村、省一大遗址：节假日游客较多，容易引发大流量堵塞，请过往车辆不要随意穿插，听从现场工作人员指挥。

碧海天城景区（石狗山）全段、东西洞景区入口：易出现拥堵，请前往游玩的车辆一律有序停放在驿站内停车场，切勿违停，听从现场工作人员指挥。

泰顺

泰顺县泗溪廊桥景区：331省道下桥路口至泗溪廊桥景区路段游客及车辆众多，景区内停车位紧张，易引发交通拥堵。

泰顺县氡泉景区：景区道路（雅承线）狭窄，游客增多易引发交通拥堵。

泰顺县云岚牧场：柳卓线墩头村至牧场路段，易引发交通拥堵。

泰顺县章氏矿坑冰城景区：泰顺县仕阳镇下排村与矿坑冰城三岔路口，事故多发，易引发交通拥堵。

筱村公社：筱村公社景区道路狭窄，车流较大，景区内停车位紧张，易引发交通拥堵。

万芳草坪：万芳草坪景区道路狭窄，车流较大，景区内停车位紧张，易引发交通拥堵。

苍南

马站镇渔寮、雾城、后槽景区：假期期间，马站镇渔寮、雾城、后槽景区全天候免费开放，周边停车泊位压力较大，168海岸线渔寮段荷包田至后槽路段有交通管制，禁止一切车辆通行，请前往景区的游客提前规划路线，不随意停车并听从现场工作人员指挥。

苍南168黄金海岸线：假期期间，168黄金海岸线全线正常通行，沿线龙台背景区、无尽蓝咖啡等网红打卡点可能存在行驶缓慢情况，请前往该公路的游客提前规划路线，行车不焦躁，有序停车，注意交通安全，不要随意下车拍照打卡，听从现场工作人员指挥。

桥墩镇玉苍山景区、矾山镇福德湾景区：假期期间，景区正常开放，请前往景区的游客有序停车，听从现场工作人员指挥。

炎亭镇炎亭沙滩：景区全天候免费开放，周边停车泊位紧张，根据实时流量实施交通管理措施，请前往景区的游客不要随意停车并听从现场工作人员引导。

龙港

青龙湖公园，月湖公园：景区周边届时将出现车辆人流增多现象，请驾驶员听从现场工作人员指挥，依次通行，文明行车，规范停车。

安全行车提示

请在正规客运场站乘车，不要乘坐站外揽客拼团“黑车”、超员客车及非载客车辆，乘车时系好安全带，发现违法行为主动举报。

自驾出行前提前规划并熟悉路线，关注路况信息和天气预报，合理安排行车途中的休息，切勿疲劳驾驶。全程全员系好安全带，杜绝超速行驶、强行超车、分心驾驶等交通违法行为。牢记“开车不喝酒、喝酒不开车”。

高速出行要注意，“出口早准备，实线禁变道”，错过出口请将错就错，从下一个出口下高速后再重新上高速；遇事故或故障谨记九字警诀：“车靠边、人撤离、即报警”，及时在车辆后方摆放警示标志，将车上人员撤离到路边安全地带，避免出现二次事故。非紧急情况，请勿占用应急车道。

驾车前往景区山区，遇急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路，要减速慢行，行经农村、山区公路要注意观察道路两侧车辆和行人。景区周边道路车多拥挤，要注意避让行人、规范停车。

新能源汽车出行提醒：请确保车辆满电出发，提前检查车辆各项性能；可提前规划好充电 路线，标记沿途充电桩位置及运营状态。一旦发现电量预警或续航不足，应立即前往就近收费站驶出高速，或在下一出口下高速，及时到周边充电站点 “补能”，严防因电量耗尽导致车辆 “趴窝”。

高速拖车免费服务：停留在省内高速公路主线上的机械故障车辆、事故车辆，可享受拖车免费服务。

温馨提醒广大市民朋友

提前规划行车时间和路线

并通过电视、广播

以及“温州交警”官方微博等媒体

查询获取实时交通路况信息

确保行车顺畅

注意避开高峰出行

错峰出游或返程

倡导绿色出行

最后，提前祝广大市民

中秋节快乐！

来 源：温州发布

原标题： 明确了！中秋不免费！

本文转自：温州新闻网 66wz.com