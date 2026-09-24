文成发布 2026-09-24 15:02:00

还在纠结金秋假期去哪玩？文成带着满满“成”意来了！中秋、国庆双节期间天天有精彩、处处有玩法！

还在纠结金秋假期去哪玩？

文成带着满满“成”意来了！

中秋、国庆双节期间

天天有精彩、处处有玩法

先码住预告

后续还有深度攻略

打卡指南、参与细则陆续放送～

来百丈漈，一键闯入真实武侠世界！

百丈漈化身山水江湖秘境，广发江湖英雄帖，诚邀八方少侠赴约。领取《百丈漈侠客修行手册》，便可正式开启酣畅淋漓的江湖修行之旅。

山门集结入伙、一漈飞瀑论剑、枫林斗诗飞花、练武场比武打擂……

一路沉浸式解锁江湖趣味体验。游历一番后齐聚南门，参与隆重的侠客册封大典，领取专属江湖封赏，为这场山水间的江湖欢聚之旅画上圆满句号。

园区更有多重实景武侠演艺轮番上演，NPC随处可遇，打卡出片、互动玩乐两不误，圆你一场仗剑山水的侠客梦！

一句话：能拍、能玩、能互动，武侠迷直接冲！

来刘伯温故里，沉浸式解锁千年人文画卷！

沉浸式音舞诗画剧《伯温出山》

走进武阳村刘伯温故居，实景大戏精彩上演。以音舞诗画演绎刘伯温跌宕传奇，在古村落实景之中，感受先贤家国情怀。

刘伯温祈福民俗活动

到访刘基庙，祈福大鼓、舞龙互动、木偶戏轮番亮相。浸润传统民俗，敲响福鼓，接住满满的节日福气。

西坑畲族镇秋收民俗喜乐会

打卡让川民族村，荷花灯祈福、晒秋市集、热闹长桌宴轮番登场，沉浸式感受畲乡秋收烟火气息。

帝师故里？墨镌风骨书法作品展

走进问道刘基馆，品读魏碑金石笔墨作品，于一纸一墨间，读懂刘伯温的文人风骨，文艺打卡好去处。

古建、好戏、民俗雅集轮番登场，观演出、逛展览、体验民俗样样有。

来文成，开启舌尖上的秋日狂欢！丰收时令好物、地道山野风味、特色市集齐聚，把文成的烟火滋味统统吃进肚里。

“好吃文成·来珊溪吃鱼头”烹饪大赛

围观大厨比拼创意，解锁飞云湖有机包头鱼的多样吃法，打卡地道全鱼宴，逛共富市集，品尝各类本土农家小吃。

白露尝新节

打卡二源镇，体验省级非遗白露尝新习俗。品尝秋收尝新宴与农家小吃，观看传统尝新古礼，参与非遗互动，沉浸式体验农耕食俗，尽享山野田园的雅趣。

畲味百家灶？山河盛景宴

走进周山畲族乡，体验畲族民俗，品味特色山野宴席，感受浓浓的畲家烟火。

红枫季潮玩美食音乐节

岩庵岭山脚，红枫美景配地道美食，还有现场音乐演出，吃喝玩乐一站式搞定。

“湖与天空”晚风市集

奔赴大月湾草坪晚风市集，感受三万英尺的微醺，在湖畔听歌、烧烤小酌，吹着晚风惬意躺平。

金秋双桂·稻此一游——双桂稻米丰收嘉年华

来双桂，割一次稻、捉一条鱼、听一场戏、赶一场集，把假期过成一首丰收的田园诗。

公阳乡“金秋薏香”薏仁米农活比赛暨美食品鉴活动

参与薏仁米收割、脱粒、称重全流程农事比拼。品尝薏仁米特色宴席与地道乡土小吃，尽享乡野丰收乐趣。

山野鲜味、乡土小吃、热闹市集应有尽有，逛吃模式直接拉满。

除了上面这些精彩内容，文成还有超多潮玩活动等大家打卡，森林秘境、高山露营、畲乡夜游、趣味游园一应俱全，适配亲子、情侣、好友各类出行。

铜铃山童话森林

畲韵龙麒，双节狂欢

浙江之翼·低空嘉年华

郁澜YULAN｜水上听月

星空露营派对

焕野计划？日落咖啡

“露营观星”活动

中秋国庆双节潮玩汇

云启周山？畲遇云海

开业盛典

秋月游园会

游玩当然少不了福利加持！

？？双节期间文成各大景区、商户推出多重惠民优惠，门票折扣、套餐立减、消费赠礼多多~

来 源：文成发布

原标题： 金秋去哪里，不如来文成！刘伯温故里双节启幕！福地、武侠、烟火、星空四重盛宴等你来

本文转自：温州新闻网 66wz.com