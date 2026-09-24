温州健康 2026-09-24 14:59:34

2026年中秋、国庆假期将至，各医院门急诊怎么安排？温州市区9家医院节假日门急诊安排表，为大家附上！

温州医科大学附属第一医院

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院

温州医科大学附属眼视光医院

温州医科大学附属口腔医院

温州市中心医院

门急诊安排

百里坊院区：9月30日-10月3日，百里坊院区门诊不放假，10月4日周日门诊，急诊24小时开放，全力护航全市人民健康。其余时间照常，咨询预约电话：88882121

双屿院区：9月30日-10月3日，双屿院区门诊不放假，10月4日周日门诊，急诊保持24小时运作，确保紧急医疗救助的及时响应。联系电话：18989771562

南白象院区：10月2日-10月4日，南白象院区门诊暂停。放假期间，传染病急诊保持24小时运作，确保紧急医疗救助的及时响应。联系电话：0577-86718671

体检安排

杨府山分部：9月25日(周五)-9月26日(周六)放假，周五全天、周六上午值班，9月27日(周日)休息。

百里坊院区：9月25日(周五)放假，全天值班，9月26日(周六)上午上班，9月27日(周日)休息。其余时间照常。

体检预约电话：0577-55568888，0577-88070876。

具体排班以温州市中心医院微信公众号预约挂号信息和医院现场挂号信息为准。

温州市人民医院

门诊放假通知

中秋、国庆假期门诊不放假！两院区急诊24小时开放，互联网医院24小时运行，假期期间夜门诊停诊。

娄桥院区

门诊照常，医技及辅助检查与门诊同步进行；急诊24小时接诊。

信河院区

9月25日、10月1日-3日开设假日门诊，医技及辅助检查随门诊时段运行；急诊24小时接诊。

温州市体检中心放假通知

中秋节放假安排：

9月25日放假1天（温州大道9月26、27日上午上班；娄桥/信河院区9月26日上午上班）。

国庆节放假安排：

10月1日-3日放假3天（温州大道10月4日上午上班；温州大道/娄桥/信河院区10月5日均正式上班）。

体检预约电话：

0577-88938688（温州大道）

0577-88305260（娄桥院区）

0577-88059929（信河院区）

门诊安排

1

娄桥院区

2

信河院区

配备的辅助检查项目

温州市中医院

一、门诊安排

二、急诊安排

放假期间，六虹桥院区急诊、犬伤门诊、破伤风门诊均24小时开放。

三、体检中心安排

9月25日-27日休息，10月1日-5日休息。

温州市中西医结合医院

温州市第七人民医院

假期期间，各院区门诊照常，急诊24小时开放。

来 源：温州健康

原标题： 温州市区各大医院中秋、国庆假期门急诊安排来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com