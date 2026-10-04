新华社 2026-10-04 11:09:00

9月30日，阿联酋迪拜航空公司一架飞往以色列的航班发生副驾驶刺伤机长事件，客机最终化险为夷，安然降落。主导事件调查的阿联酋检方3日说，涉事副驾驶企图实施“恐怖主义行为”。多家媒体根据政府人士披露的以及社交媒体上的信息，拼凑出这名副驾驶的大致情况。

9月30日，一架载有迪拜航空涉事航班乘客的替代航班即将降落在以色列特拉维夫的本-古里安国际机场。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

身份未公开确认

阿联酋总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西3日说，副驾驶在飞行途中开始实施其计划，在驾驶舱内袭击机长，并企图控制飞机的飞行操纵系统。

阿联酋尚未公开确认副驾驶的身份。此前，以色列官员说此人是阿曼人。不过阿曼政府至今尚未对这一事件发表评论。

该客机降落在沙特阿拉伯塔布克机场。沙特内政部表示，机长和副驾驶在接受医疗检查后，于1日上午前往阿联酋阿布扎比。2日，印度籍机长斯米特·马奇切尔在阿布扎比的一家医院病房内与印度总理莫迪通视频电话，讲述了驾驶舱惊魂一刻。他没有谈到袭击他的副驾驶。

一名了解调查情况的消息人士2日告诉路透社，以色列官员将在阿联酋参与审问副驾驶，但拒绝透露是以色列哪个部门或机构参与审问。

一名海湾国家外交官表示，在美国等一些西方国家的帮助下，该地区4个国家的安全机构正在努力确认副驾驶的动机，同时试图确认他是单独行动，还是关联任何极端组织。

美媒：“有极端思想”

多家媒体援引多名消息人士说法报道，这名副驾驶名为哈马姆·哈马米，出生在阿联酋，母亲是叙利亚人，父亲是阿曼人，在阿联酋生活多年。

美国有线电视新闻网报道，与哈马米同名的职场社交媒体“领英”账号和“照片墙”账号信息显示，哈马米曾在阿曼航空公司工作7年，2025年2月离职，同年6月加入摩洛哥皇家航空公司，今年1月离职。账号发布的视频中还出现了“基地”组织领导人的照片。这两个账号如今都已被删除。

据美联社报道，哈马米“有极端思想”，在阿曼航空公司被禁飞，后转岗从事行政工作。阿曼航空公司并未立即就此置评。

摩洛哥皇家航空公司在给美联社的一份声明中称，这名副驾驶“于2025年在该航空公司完成了为期三个月的理论培训，这是入职前流程的一部分”。培训结束后，他没有被录用。

这些信息引发舆论疑问：迪拜航空对新入职员工的审查是否有疏漏，哈马米又是如何通过以色列方面严格的安全审查，成为这趟满载以色列人航班的飞行员。

美联社援引不具名的海湾国家外交官的消息报道说，哈马米在被迪拜航空聘用前接受了标准的安全审查，但审查重点似乎是他是否因刑事指控被定罪，而没有深入调查他的背景。

迪拜航空一名发言人3日在给媒体的邮件中表示，事件仍在调查中，无法进一步置评，但承认“现阶段存在许多问题”。

据美联社报道，以色列政府与外国航空公司达成协议，禁止未与以色列建交国的飞行员执飞前往以色列的航班。目前，以色列与阿曼未正式建交。

来 源：新华社

原标题： 这名迪拜航空副驾驶为何空中行凶

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com