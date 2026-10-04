温州晚报 2026-10-04 11:51:25

10月3日，温州园博园迎来一个里程碑时刻：自运营以来，主会场累计接待游客突破1000万人次。

温州网讯 10月3日，温州园博园迎来一个里程碑时刻：自运营以来，主会场累计接待游客突破1000万人次。

此前园博会闭幕之时，园区累计接待量定格在820万人次。盛会落幕，热闹并未随之散去。经过中秋假期的预热，再叠加国庆黄金周持续走高的人气，园博园主会场，正在完成从“一次性盛会”向“常态化城市文旅地标”的关键转型，把一波波游园热度，实实在在转化为城市文旅消费的持久活力。

中秋假期，短短数日，园博园就迎来18.4万人次游客。国庆假期热度持续攀升，日均客流仍保持高位。国庆期间，园博园延续“灯耀瓯越·家国同欢”主题，9月23日至10月7日集中推出灯彩巡游、水上江湖、潮玩集、秋日风物节、浙山浙水园“仙庄奇遇记”NPC演绎等16项活动，每日不少于5场，单日最高达16场，形成“日间游园、夜间消费、全域联动”的格局。

热闹的背后，是业态与消费场景的持续补位。浙山浙水园的“仙庄奇遇记”成为新的引流项目。近百人的演职团队穿梭于展园之间，短剧演绎、非遗打铁花实景秀、NPC互动轮番上演，游客不再是旁观者，而是“入戏”参与者。沉浸式体验抓住大批年轻游客。

与此同时，国内国际展园商户陆续投入运营，潮玩集商铺全部招满，涵盖特色餐饮、亲子游乐、休闲打卡等多元业态，昼夜经营有效补齐夜间消费短板。三溪会市、国潮花海打造秋日风物集，融合文创市集、主题摄影、诗歌鉴赏、草地音乐等内容让游客在花香与诗意中停留更久。园区还联合智选假日酒店推出双节套餐，打通园区商业、门票、酒店资源，推出一日游、二日游组合产品，延长游客停留时间，提升人均消费。

节假日的大客流量，也意味着巨大的运营考验。园博园沿用此前五一假期验证过的网格化管理与客流三色预警机制，北主入口、浙山浙水园、三溪会市、游船沿岸、中国馆、国内外展园等热点点位，全部落实定点值守疏导。

安保力量按8万、15万、20万三档客流动态调配，每日视情况增配70~170名工作人员，保留应急机动队伍；保洁同样执行分级配置，每日增加20~80人，人工保洁搭配智能清扫机器人巡回作业，实现垃圾日产日清。

安全保障贯穿各个细节。园区设置固定医疗点，专职医生在岗值守，配齐AED与急救物资，打通重伤人员急危重症绿色通道。针对踩踏、火情、游船运行、交通接驳、设施故障等高风险场景制订专项应急预案。园区与属地街道、辖区派出所、志愿者队伍搭建起24小时联动值守机制，多方力量协同处置突发状况。

为了缓解游园压力，园区优化导览，印发一卡式游览图，新增20辆观光车。消费端同样绷紧监管弦，商户全部明码标价，联合市场监管部门紧盯食品安全，建立消费投诉快速处置通道。

来 源：温州晚报

原标题： 温州园博园主会场累计接待游客突破1000万人次

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com