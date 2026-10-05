温州日报 2026-10-05 09:04:00

10月4日，省委常委、市委书记张振丰赴瓯海、龙湾走访调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省委省政府部署要求，落实落细“两重不停”各项举措，高效统筹高质量发展和高水平安全，以“项目之进、企业之进”夯实温州高质量发展硬支撑。

10月4日，省委常委、市委书记张振丰赴瓯海、龙湾走访调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省委省政府部署要求，落实落细“两重不停”各项举措，高效统筹高质量发展和高水平安全，以“项目之进、企业之进”夯实温州高质量发展硬支撑。

10月4日，省委常委、市委书记张振丰在聚星科技股份有限公司调研。

张振丰首先来到瓯海区海派生命健康科创园二期项目，实地察看工程建设进展。该项目作为省“千项万亿”工程项目，建成后将具备合成生物学、中药饮片、医疗器械、特医食品规范化生产资质与承载能力。张振丰询问了解园区产业规划布局、平台功能建设及招商运营方向后指出，生命健康产业是关乎民生福祉、发展前景广阔的战略性新兴产业。要全面融入省“315”科技创新体系，加强“双招双引”，吸引优质企业、创新团队和高端人才加速集聚，形成新的经济增长点。同时要时刻绷紧安全生产这根弦，科学组织施工，优化资源配置，推动重大项目早竣工、早投用、早见效。

聚星科技股份有限公司是我国电工合金标准化起草单位之一。走进企业展厅与生产车间，张振丰参观了解企业经营发展、科技研发、产品性能与市场拓展等情况，对企业深耕细分领域、引领行业发展的做法予以充分肯定，勉励企业锚定目标、乘势而上，坚定走好创新发展“华山一条路”，不断巩固提升核心竞争力。他寄语广大企业家倾囊相授宝贵的经验、专注的精神和深厚的行业积淀，让“创二代”、新生代经营者在传承中创新、实干中成长，传好企业高质量发展的“接力棒”。

温州滨海净水厂项目围绕“绿能低碳”“创新智造”“水资源再生利用”“智慧化污水厂”等理念，设计打造国内一流的地埋式污水处理厂。张振丰察看项目进展时叮嘱，要充分运用先进工艺，实现水质更优、运行成本更低的目标，同步推进上盖智能智造产业园和屋顶光伏绿能项目，打造集污水处理、高端制造、绿色能源于一体的全国性示范样板。要压实各方责任，强化专班协调，全力攻坚项目建设，做好要素保障、政策争取，确保项目有力有序推进。

调研中，张振丰看望慰问了坚守一线的干部职工。他强调，各地各部门要树牢“群众过节、干部过关”意识，全力以赴做好节日期间各项工作，守好安全底线，确保城市安全平稳有序运行。要推动经济稳进提质，坚定不移抓项目、攻产业、旺消费、促发展，全力以赴决战四季度、夺取全年红。

市领导陈应许、李宁、王振勇等参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调研国庆假期“两重不停”工作

记者：金帅 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com