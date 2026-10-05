温州市委市政府向第20届亚运会中国体育代表团致贺电
贺 电
中国体育代表团：
在第20届亚运会上，我国体育健儿顽强拼搏、奋勇争先，取得169枚金牌、89枚银牌、83枚铜牌的优异成绩，连续十二届蝉联亚运会金牌榜首位，以优异成绩向世界展现当代中国体育风采，生动诠释了奥林匹克精神和中华体育精神，为祖国和人民赢得了荣誉。在此，中共温州市委、温州市人民政府谨向中国体育代表团表示热烈祝贺！
在中国体育代表团的关心指导和浙江省委省政府的重视支持下，温州籍运动员敢打敢拼、超越自我，勇夺13枚金牌、5枚铜牌，1人2次打破亚洲纪录、1人2次打破亚运会纪录，创造了温州籍运动员征战境外亚运会的历史最好成绩，全市人民倍感自豪和骄傲！
中国体育代表团取得的优异成绩，全体运动员昂扬奋进、顽强拼搏的精彩表现，让温州人民深受鼓舞、倍感振奋。我们将深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，进一步擦亮运动之城、赛事强城、世界龙舟名城等金名片，努力建设现代化体育强市，为体育强国建设贡献温州更大力量！
中共温州市委 温州市人民政府
2026年10月4日
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
全速推进！龙港7.4公里海岸线加快“立体焕新”社会10-04
-
10月5日至6日！全国52支劲旅齐聚瓯海角逐龙舟“村王”社会10-04
-
新街区上线、老景区焕新……国庆假期“留守市民”可以排点新的阵社会10-04
-
爆火！乐清雁荡山三天接待游客42.15万人次社会10-04
-
打破“高冷”滤镜！“永昆+流行乐”，楠溪江畔千年非遗青春出圈社会10-04
-
亚运铜牌战中国男足点球获胜，温籍锋霸张玉宁首发出战社会10-04
-
南哥，接着奏乐接着舞！苍南队客场战胜湖州队独家报道10-03
-
国庆假期，这些“00后”化身NPC为游客演绎故事社会10-04
-
一台电池包的出海之旅：麦田能源打通研发产销链条锻造全球竞争力社会10-04
-
温州S1线轨道开放日 解锁“轨道+文旅+消费”假日新体验社会10-04