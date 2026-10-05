温州发布 2026-10-05 09:09:30

连续十二届蝉联亚运会金牌榜首位，以优异成绩向世界展现当代中国体育风采，生动诠释了奥林匹克精神和中华体育精神，为祖国和人民赢得了荣誉。在此，中共温州市委、温州市人民政府谨向中国体育代表团表示热烈祝贺！

贺 电

中国体育代表团：

在第20届亚运会上，我国体育健儿顽强拼搏、奋勇争先，取得169枚金牌、89枚银牌、83枚铜牌的优异成绩，连续十二届蝉联亚运会金牌榜首位，以优异成绩向世界展现当代中国体育风采，生动诠释了奥林匹克精神和中华体育精神，为祖国和人民赢得了荣誉。在此，中共温州市委、温州市人民政府谨向中国体育代表团表示热烈祝贺！

在中国体育代表团的关心指导和浙江省委省政府的重视支持下，温州籍运动员敢打敢拼、超越自我，勇夺13枚金牌、5枚铜牌，1人2次打破亚洲纪录、1人2次打破亚运会纪录，创造了温州籍运动员征战境外亚运会的历史最好成绩，全市人民倍感自豪和骄傲！

中国体育代表团取得的优异成绩，全体运动员昂扬奋进、顽强拼搏的精彩表现，让温州人民深受鼓舞、倍感振奋。我们将深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，进一步擦亮运动之城、赛事强城、世界龙舟名城等金名片，努力建设现代化体育强市，为体育强国建设贡献温州更大力量！

中共温州市委 温州市人民政府

2026年10月4日

来 源：温州发布

原标题： 温州市委市政府向第20届亚运会中国体育代表团致贺电

本文转自：温州新闻网 66wz.com