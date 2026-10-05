10月5日，温州正式入秋！
据市气象台消息，10月5日，温州将正式入秋。
入秋标准
基本条件：预计未来5天日平均气温（或滑动平均）连续＜22℃。
附加条件1：1～10天内（包括预报日当天），最高气温＜30℃。
附加条件2：6～10天内，日平均气温＞24℃的天数不超过3天。
江心屿。苏巧将 摄
受冷空气影响
今天温州将有一次明显降水过程
全市阴有阵雨或雷雨
部分中到大雨
外出要提前做好防范
及时关注短时临近预报
雨天路滑，注意交通安全
明天天况转好
雨渐止转阴，夜里阴到多云
假日最后两天（6日-7日）
天气不错，连续放晴
气温方面
受到冷空气影响
今天最高气温降至28℃
明后天还会进一步下降
5日-7日最高气温24-26℃
最低气温仅16-17℃
预计明天（5日）温州将入秋
市区逐日天气播报
10月4日（周日）：
阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨 23～28℃
10月5日（周一）：
雨渐止转阴，下午起转多云 20～24℃
10月6日（周二）：
晴 17～26℃
10月7日（周三）：
晴 16～26℃
10月8日（周四）：
多云到晴 17～26℃
10月9日（周五）：
晴到多云 18～27℃
10月10日（周六）：
多云 18～28℃
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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