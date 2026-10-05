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10月5日，温州正式入秋！

温州发布 2026-10-05 09:13:19
据市气象台消息，10月5日，温州将正式入秋。

　　据市气象台消息，10月5日，温州将正式入秋。

　　入秋标准

　　基本条件：预计未来5天日平均气温（或滑动平均）连续＜22℃。

　　附加条件1：1～10天内（包括预报日当天），最高气温＜30℃。

　　附加条件2：6～10天内，日平均气温＞24℃的天数不超过3天。

　　江心屿。苏巧将 摄

　　受冷空气影响

　　今天温州将有一次明显降水过程

　　全市阴有阵雨或雷雨

　　部分中到大雨

　　外出要提前做好防范

　　及时关注短时临近预报

　　雨天路滑，注意交通安全

　　明天天况转好

　　雨渐止转阴，夜里阴到多云

　　假日最后两天（6日-7日）

　　天气不错，连续放晴

　　气温方面

　　受到冷空气影响

　　今天最高气温降至28℃

　　明后天还会进一步下降

　　5日-7日最高气温24-26℃

　　最低气温仅16-17℃

　　预计明天（5日）温州将入秋

　　市区逐日天气播报

　　10月4日（周日）：

　　阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨  23～28℃

　　10月5日（周一）：

　　雨渐止转阴，下午起转多云  20～24℃

　　10月6日（周二）：

　　晴  17～26℃

　　10月7日（周三）：

　　晴  16～26℃

　　10月8日（周四）：

　　多云到晴  17～26℃

　　10月9日（周五）：

　　晴到多云  18～27℃

　　10月10日（周六）：

　　多云  18～28℃

来　源：温州发布

原标题： 10月5日，温州正式入秋！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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