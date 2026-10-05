中国新闻网 2026-10-05 09:49:24

中国商务部新闻发言人4日就二十国集团(G20)贸易部长会议及相关情况答记者问。

中国商务部新闻发言人4日就二十国集团(G20)贸易部长会议及相关情况答记者问。

9月30日至10月1日，G20贸易部长会议在美国威斯康星州密尔沃基举行。据了解，会议就反对粮食武器化议题达成联合声明，未就应对产能过剩、消除强迫劳动、调整最惠国待遇原则议题形成成果文件。

发言人提到，在粮食议题磋商中，包括中方在内的许多新兴市场和发展中成员都提出，粮食进口国和出口国应当共同维护粮食供应链稳定，同时，各方有权出于国内公共政策目标和保障粮食安全采取措施。对于这些意见，主席国予以了积极考虑，也在联合声明中得到了充分反映。“应该说，这一成果的取得是所有G20成员协商一致、共同努力的结果。”

发言人称，产能过剩、强迫劳动等议题从设置之初就有很大争议。当前G20成员普遍被加征强迫劳动301关税，也多为产能过剩301调查的对象。在此背景下，对于主席国设置上述议题，并推动发表联合声明、建立合作机制，很多成员都从不同角度提出了不同看法。最终，因大多数成员都有不同意见，会议未能就相关议题达成成果文件。中方注意到，美方会后发表主席声明中提及，其会同2个G20国家在G20框架外发表了有关强迫劳动问题的声明。

对调整最惠国待遇原则议题，发言人表示，包括中方在内的绝大多数成员都在讨论中强调，该原则是多边贸易体制的基石，为全球贸易提供了稳定性和可预见性，一旦被动摇将严重损害多边贸易体制根基。按照各方意见，主席国未就该议题提出成果文件建议。

发言人说，展望即将召开的G20迈阿密峰会，中方愿与主席国及各成员共同努力，坚持协商一致、团结协作，共同为峰会贡献积极务实的经贸成果。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中国商务部介绍G20贸易部长会议及相关情况

记者 尹倩芸

本文转自：温州新闻网 66wz.com