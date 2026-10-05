初步调查显示迪拜航空袭击者系单独作案
央视新闻 2026-10-05 09:50:00
据以色列方面4日消息，初步调查显示，在迪拜航空公司客机驾驶舱中袭击机长的副驾驶系单独作案。
据以色列方面4日消息，初步调查显示，在迪拜航空公司客机驾驶舱中袭击机长的副驾驶系单独作案。
消息人士称，以安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为，涉事副驾驶是“独狼式”作案。
另有消息称，这名副驾驶为29岁的阿曼籍男子哈马姆·哈马米。他原计划杀死机长，并驾驶飞机撞向以色列特拉维夫的摩天大楼。
9月30日，迪拜航空FZ1073航班从阿联酋迪拜飞往以色列特拉维夫途中发生安全事件。据阿联酋方面消息，该航班副驾驶涉嫌在驾驶舱内刺伤机长，导致客机突然急降。在其他机组人员和乘客制服袭击者后，客机重新得到控制。事发后，该客机改道并安全降落在沙特阿拉伯塔布克机场。
来 源：央视新闻
原标题： 初步调查显示迪拜航空袭击者系单独作案
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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