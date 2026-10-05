中国新闻网 2026-10-05 09:52:00

泰国防灾减灾厅10月4日公布的数据显示，截至4日6时，泰国首都曼谷及27个府仍持续受到洪灾影响，约117.1万个家庭、326.3万人被波及。泰国政府正加紧开展灾害救助，并部署应对未来数日可能出现的强降雨。

泰国防灾减灾厅10月4日公布的数据显示，截至4日6时，泰国首都曼谷及27个府仍持续受到洪灾影响，约117.1万个家庭、326.3万人被波及。泰国政府正加紧开展灾害救助，并部署应对未来数日可能出现的强降雨。

据泰国总理府公共关系部4日消息，受持续强降雨及北部地区来水增加等因素影响，泰国部分地区出现洪涝灾害。政府要求有关部门加强灾情监测和预警，及时向民众发布信息，同时做好人员转移、避险及救援物资保障等工作。

泰国防灾减灾厅表示，各地正持续开展积水排放、道路清理、受灾群众救助等工作。政府同时推动受灾民众申请相关救助。目前，已有65个府及曼谷50个区开通手机应用程序登记洪灾救助信息。

泰国气象部门预计，近期泰国北部、东北部、中部等地区仍将出现较强降雨，部分地区可能有大到暴雨。政府提醒民众密切关注天气及水情变化，特别是居住在河流沿岸、低洼地区以及易发生山洪和泥石流地区的民众，提前做好防范。

泰国总理阿努廷近日要求有关部门加强防灾减灾工作，确保避难场所具备清洁、安全和正常使用条件，并做好应急物资及救援力量调配，以降低洪灾对民众生命财产安全的影响。

来 源：中国新闻网

原标题： 泰国洪灾持续 政府启动大范围救助

本文转自：温州新闻网 66wz.com