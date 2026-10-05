泰国洪灾持续 政府启动大范围救助
泰国防灾减灾厅10月4日公布的数据显示，截至4日6时，泰国首都曼谷及27个府仍持续受到洪灾影响，约117.1万个家庭、326.3万人被波及。泰国政府正加紧开展灾害救助，并部署应对未来数日可能出现的强降雨。
据泰国总理府公共关系部4日消息，受持续强降雨及北部地区来水增加等因素影响，泰国部分地区出现洪涝灾害。政府要求有关部门加强灾情监测和预警，及时向民众发布信息，同时做好人员转移、避险及救援物资保障等工作。
泰国防灾减灾厅表示，各地正持续开展积水排放、道路清理、受灾群众救助等工作。政府同时推动受灾民众申请相关救助。目前，已有65个府及曼谷50个区开通手机应用程序登记洪灾救助信息。
泰国气象部门预计，近期泰国北部、东北部、中部等地区仍将出现较强降雨，部分地区可能有大到暴雨。政府提醒民众密切关注天气及水情变化，特别是居住在河流沿岸、低洼地区以及易发生山洪和泥石流地区的民众，提前做好防范。
泰国总理阿努廷近日要求有关部门加强防灾减灾工作，确保避难场所具备清洁、安全和正常使用条件，并做好应急物资及救援力量调配，以降低洪灾对民众生命财产安全的影响。
来 源：中国新闻网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
全速推进！龙港7.4公里海岸线加快“立体焕新”社会10-04
-
10月5日至6日！全国52支劲旅齐聚瓯海角逐龙舟“村王”社会10-04
-
新街区上线、老景区焕新……国庆假期“留守市民”可以排点新的阵社会10-04
-
爆火！乐清雁荡山三天接待游客42.15万人次社会10-04
-
打破“高冷”滤镜！“永昆+流行乐”，楠溪江畔千年非遗青春出圈社会10-04
-
亚运铜牌战中国男足点球获胜，温籍锋霸张玉宁首发出战社会10-04
-
南哥，接着奏乐接着舞！苍南队客场战胜湖州队独家报道10-03
-
国庆假期，这些“00后”化身NPC为游客演绎故事社会10-04
-
一台电池包的出海之旅：麦田能源打通研发产销链条锻造全球竞争力社会10-04
-
温州S1线轨道开放日 解锁“轨道+文旅+消费”假日新体验社会10-04