国庆假期前四天全国消费市场平稳有序
央视新闻 2026-10-05 09:53:44
记者从商务部了解到，国庆假期过半，全国消费市场平稳有序，生活必需品货足价稳。
记者从商务部了解到，国庆假期过半，全国消费市场平稳有序，生活必需品货足价稳。
商务部商务大数据显示，国庆假期前三天，商务部重点监测的78个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长3.4%、5.3%。消费品以旧换新带动销售额196.3亿元，惠及348.3万人次。其中，汽车以旧换新4.6万辆，带动新车销售额74.5亿元；家电以旧换新151.1万台，带动销售额65亿元；数码和智能产品购新170.9万件，带动销售额49亿元。
各地生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。商务部商务大数据显示，假期前四天，全国200家大型农副产品批发市场库存充足，粮油、猪肉、牛羊肉、水果价格与节前基本持平，蔬菜、鸡肉价格较节前均下降0.5%，鸡蛋价格下降1.1%。
来 源：央视新闻
原标题： 国庆假期前四天全国消费市场平稳有序
记者 丁雅妮 宋菀
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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