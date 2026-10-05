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应急管理部发布国庆假期返程安全提示 这些路段易发拥堵

央视网 2026-10-05 09:57:21

　　据应急管理部消息，国庆假期进入第5天，假期后半段，不少人开始提前返程，交管部门预测，今起进京方向将出现返程车流高峰，下午时段返京车流最为集中，北京西站、北京南站、北京站、北京北站、首都机场、大兴机场等也将迎来假期返程客流高峰。

　　据交通运输部动态研判

　　10月5日

　　全国高速公路有36个路段易发拥堵

　　主要集中在江苏、安徽、浙江

　　湖北、湖南、四川、广东等省份

　　如计划途经这些路段

　　请合理安排出行时间和路线

　　动态研判的易发拥堵路段清单（10月5日）

　　返程安全提示之

　　行车安全提醒

　　自驾出行前

　　要关注天气做好规划

　　警惕雨雪、团雾

　　规范驾驶行为

　　这份假期返程安全提示

　　请收好

　　↓↓↓

　　特别提醒

　　“智驾”绝不是“自动驾驶”

　　开启“智驾”时

　　要双手不离盘、视线不离路

　　严禁“脱手脱眼”、分心睡觉！

　　特别提醒

　　秋季部分高速路段易出现团雾

　　雾天行车务必牢记

　　“降速、控距、亮尾”

　　返程安全提示之

　　车站、机场等风险防范

　　返程高峰期

　　车站、机场等场所

　　人员密集、流动量大

　　带娃的家长一定不要分心

　　不要让孩子脱离视线

　　同时车站机场作为人员密集场所

　　还要警惕哪些风险？

　　遇到紧急情况怎么办？

　　这份安全攻略请收好！

来　源：央视网

原标题： 应急管理部发布国庆假期返程安全提示 这些路段易发拥堵

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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