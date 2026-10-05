央视网 2026-10-05 09:57:21

据应急管理部消息，国庆假期进入第5天，假期后半段，不少人开始提前返程，交管部门预测，今起进京方向将出现返程车流高峰，下午时段返京车流最为集中，北京西站、北京南站、北京站、北京北站、首都机场、大兴机场等也将迎来假期返程客流高峰。

据交通运输部动态研判

10月5日

全国高速公路有36个路段易发拥堵

主要集中在江苏、安徽、浙江

湖北、湖南、四川、广东等省份

如计划途经这些路段

请合理安排出行时间和路线

动态研判的易发拥堵路段清单（10月5日）

返程安全提示之

行车安全提醒

自驾出行前

要关注天气做好规划

警惕雨雪、团雾

规范驾驶行为

这份假期返程安全提示

请收好

↓↓↓

特别提醒

“智驾”绝不是“自动驾驶”

开启“智驾”时

要双手不离盘、视线不离路

严禁“脱手脱眼”、分心睡觉！

特别提醒

秋季部分高速路段易出现团雾

雾天行车务必牢记

“降速、控距、亮尾”

返程安全提示之

车站、机场等风险防范

返程高峰期

车站、机场等场所

人员密集、流动量大

带娃的家长一定不要分心

不要让孩子脱离视线

同时车站机场作为人员密集场所

还要警惕哪些风险？

遇到紧急情况怎么办？

这份安全攻略请收好！

来 源：央视网

原标题： 应急管理部发布国庆假期返程安全提示 这些路段易发拥堵

本文转自：温州新闻网 66wz.com