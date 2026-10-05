应急管理部发布国庆假期返程安全提示 这些路段易发拥堵
据应急管理部消息，国庆假期进入第5天，假期后半段，不少人开始提前返程，交管部门预测，今起进京方向将出现返程车流高峰，下午时段返京车流最为集中，北京西站、北京南站、北京站、北京北站、首都机场、大兴机场等也将迎来假期返程客流高峰。
据交通运输部动态研判
10月5日
全国高速公路有36个路段易发拥堵
主要集中在江苏、安徽、浙江
湖北、湖南、四川、广东等省份
如计划途经这些路段
请合理安排出行时间和路线
动态研判的易发拥堵路段清单（10月5日）
返程安全提示之
行车安全提醒
自驾出行前
要关注天气做好规划
警惕雨雪、团雾
规范驾驶行为
这份假期返程安全提示
请收好
↓↓↓
特别提醒
“智驾”绝不是“自动驾驶”
开启“智驾”时
要双手不离盘、视线不离路
严禁“脱手脱眼”、分心睡觉！
特别提醒
秋季部分高速路段易出现团雾
雾天行车务必牢记
“降速、控距、亮尾”
返程安全提示之
车站、机场等风险防范
返程高峰期
车站、机场等场所
人员密集、流动量大
带娃的家长一定不要分心
不要让孩子脱离视线
同时车站机场作为人员密集场所
还要警惕哪些风险？
遇到紧急情况怎么办？
这份安全攻略请收好！
来 源：央视网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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