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巴西总统选举首轮投票无人胜出 将进行第二轮角逐

新华社 2026-10-05 09:59:00
巴西高等选举法院4日晚公布巴西总统选举首轮投票计票结果。

　　巴西高等选举法院4日晚公布巴西总统选举首轮投票计票结果，由于无人胜出，得票最多的前总统雅伊尔·博索纳罗之子、自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗和巴西现任总统、劳工党候选人卢拉将于10月25日进行第二轮角逐。

来　源：新华社

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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