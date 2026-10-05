中国新闻网 2026-10-05 10:02:05

4日，2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯赛正赛打响。女单头号种子王曼昱直落三局，战胜美国选手王艾米，晋级次轮。

4日，2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯赛正赛打响。女单头号种子王曼昱直落三局，战胜美国选手王艾米，晋级次轮。

一周前，中国队选手王曼昱夺得爱知·名古屋亚运会乒乓球女单冠军。本次WTT中国大满贯赛，王曼昱延续了良好状态，以11:3、11:4、11:8战胜王艾米。

“亚运会打完之后，赛事紧锣密鼓，要在短时间内调整好自己的身体状态，最主要的还是保证休息，以及适应场馆的一些变化。”王曼昱在赛后说。

国乒选手王艺迪在女单首轮遭遇了不小的挑战。面对世界排名第43位的奥地利选手波尔卡诺娃，王艺迪在第四局以13:15落败，比赛被拖入决胜局。好在王艺迪第五局发挥稳定，以11:5过关。

当日，王艺迪还与袁励岑携手出战混双。对阵跨国组合弗朗西斯卡（德国）/迪亚兹（波多黎各），两位中国选手经过五局苦战险胜晋级，尤其决胜局是在4:10落后的情况下完成逆转。

王艺迪说：“这场比赛我们在第五局落后得比较多，但是做到了不放弃，全力以赴地去拼每一分。至于第四局在领先的情况下被逆转，我们也需要做总结，在有些球的处理上有些随意，我们两个人还要多沟通。”

袁励岑当日也出战了男单比赛，他在先失一局的情况下连扳三局，战胜葡萄牙选手格拉尔多。另一位国乒男单选手黄友政经过五局较量，击败韩国名将林鍾勋。

黄友政说：“这场比赛双方的发挥都还是不错的，自己在第一局获胜之后心态上有一点起伏，后面在落后时调整了心态，尽量把球形成上旋和他对抗，果断出手。”

其他国乒选手出战的单打比赛中，陈熠、范姝涵、王晓彤、何卓佳、石洵瑶、温瑞博均顺利晋级。薛飞大比分1:3不敌瑞典选手卡尔森；覃予萱、陈垣宇均经过五局较量后落败。

5日，中国名将孙颖莎将在首轮对阵中国台北队叶伊恬，四号种子蒯曼将与中国香港队杜凯琹交手。

来 源：中国新闻网

原标题： WTT中国大满贯赛正赛打响 王曼昱首战告捷

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