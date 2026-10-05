解码流动中国的活力与韧性——2026年国庆假期半程观察

新华社 2026-10-05 10:04:00

从国旗下的热泪盈眶，到红色旅游的火爆；从人流、物流的交织涌动，到文旅消费与公共服务提质升级……一幅情怀浓厚、经济活跃的国庆全图景，映照着中国高质量发展的活力与韧性。

金秋十月，鲜艳的国旗飘扬在大街小巷、车站、景区。今年是“十五五”开局之年，浓浓的家国情怀、升腾的市场活力，凝聚成对祖国的祝福和对美好生活的憧憬。国庆假期过半，从国旗下的热泪盈眶，到红色旅游的火爆；从人流、物流的交织涌动，到文旅消费与公共服务提质升级……一幅情怀浓厚、经济活跃的国庆全图景，映照着中国高质量发展的活力与韧性。

交通运输部数据显示，10月1日至3日，全社会跨区域人员流动量连续三天超过3亿人次。国铁集团数据显示，10月1日全国铁路发送旅客2520.4万人次，创单日旅客发送量历史新高。

人流、物流、消费流交织涌动，勾勒出中国经济蓬勃向好的活力图景。与此同时，新能源车“补能焦虑”与部分消费者对县域旅游新期待等成为讨论热点，对公共服务和产业的高质量发展提出新要求。流动的中国，在机遇与挑战中稳步前行。

家国情怀：爱国情感是假日主基调

赏锦绣山河，寻红色足迹。这个国庆，爱国情怀不只是宏大叙事，也是普通人可触摸、可参与的现场体验。

在北京天安门广场，来自全国各地的游客早早等候观看升旗仪式。山东临沂教师王芳带着上初中的儿子专程来京，在国旗下合影。“带孩子亲眼看一看国旗升起，读懂国泰民安的分量。”她告诉记者，这趟旅程，既是出游，也是一堂行走的爱国主义教育课。

在近日亮相的西康高铁安康西站，安康市民张扬一家人登上C8956次列车，两个多小时后抵达延安。登宝塔山、瞻仰杨家岭革命旧址，晚上看演出，一家人的行程充实而难忘。

9月28日，西康高铁G9997次首发列车抵达安康西站。新华社记者 李一博 摄

全国各地革命纪念馆、红色旧址、长征主题展馆迎来客流高峰，红色文旅订单同比显著上涨，很多家庭把红色打卡纳入假期行程，红色景点成为流动中国里最厚重的精神坐标。

今年是中国工农红军长征胜利90周年。在中国国家博物馆欣赏《强夺泸定桥》经典油画，在红领巾公园漫步环湖“微长征”步道，在中国共产党历史展览馆影院里观看长征场景再现……游客们在北京推出的10条“漫步北京-新的长征”红色廉洁文化主题游线路中，循着红色足迹感悟伟大长征精神。

放眼全国，城市街头、高速服务区、高铁车厢随处可见国旗飘扬。300家全国红色旅游经典景区持续优化提升。

在江西，于都县中央红军长征出发地纪念园迎来大批研学团队，预计7天假期将吸引游客近30万人次；在浙江，不少游客来到长兴县煤山镇，新四军苏浙军区纪念馆假期日均接待游客超千人次；在贵州，习水土城镇四渡赤水纪念馆参观热度高涨，游客量同比增长近三成……

中国旅游研究院院长戴斌表示，人流奔赴红色地标，本质上是当代人对民族历史、革命传统的情感认同。行走旅途，人们不仅希望看见历史，也期待读懂历史。把史实讲准确、把故事讲生动，让不同年龄的游客都能有所感、有所思，才能让旅途中的一次感动，成为留在心中的长久记忆。

大道通衢：交通强国托举亿万旅客出行

全社会跨区域人员流动量持续走高，铁路、高速、民航迎来大流量考验。全国高速公路网持续高位运行，路网监测系统实时调度、分段疏导，保障大流量下通行有序。

交通运输部数据显示，10月1日至3日，全社会跨区域人员流动量分别达3.29亿人次、3.06亿人次、3.04亿人次。

亿万人顺畅往返，背后是交通强国建设多年沉淀的硬件底盘。据统计，截至2025年末，我国国家综合立体交通网总里程已超过600万公里，高铁、高速公路、机场、港口织成一张覆盖城乡的巨型网络，大幅压缩时空距离，让远距离跨省游、城乡往返成为寻常选择。

9月29日晚，北京西开往昆明南的D939次列车驶出站台，胡女士一家提前开启国庆旅程。列车跨越七个省级行政区，次日上午抵达昆明南。夜间赶路、白天游玩，动卧让长途出行多了一种从容的选择。

路网不断织密，出行服务也在持续完善。京沪高铁上，10月1日新投入运营的复兴号智能动车组升级版列车扩大车窗可视面积、优化座椅设计，新增独立婴儿座椅；北京首都国际机场繁忙的候机楼里，值机柜台、安检通道根据客流动态增开，为老人、儿童、首乘旅客等提供便捷通道……

交通强国建设，不止追求通行速度，也追求绿色转型。

9月28日，我国纬度最高的高速铁路——哈尔滨至伊春高速铁路正式通车。这是乘客在伊春西站内登车。新华社记者 那宇奇 摄

新能源自驾成为本次假期一大特征。大量家庭选择电动车长途自驾，见证我国新能源汽车产业、绿色交通体系快速成长。高峰集中出行，充电需求大幅增长。记者观察到，不少高速服务区充电桩前排起长队，有车主等候数小时才能补能。如何破解“充电焦虑”成为热议话题。

交通运输部门、电网企业积极应对：在重点服务区增设移动应急充电桩，推行“充至80%离场”提升设备周转效率，引导车主错峰充电、分流至周边县域站点。

交通运输部预计，国庆假期，高速公路新能源车出行规模将达到日常的1.8倍。“今年1至8月，全国高速公路服务区新增大功率充电设施约1.1万个。”交通运输部副部长李扬说，服务区累计建成充电设施约8.9万个。

有关方面表示，将进一步加强调度监测，持续做好假期新能源汽车的出行保障。专家表示，提升充电配套服务能力，加强技术迭代，是一项系统性课题，需要各方合力推进、久久为功。

消费脉动：回暖趋势明显升级需求旺盛

近期，中国经济回升向好的态势引发多家海外媒体关注。《华尔街日报》刊文指出，在第三季度末，中国经济呈现明显改善迹象。

假期半程的消费市场，印证了外界的观察。全国餐饮、住宿、景区门票、零售、文体消费同步回暖，商圈市集人声鼎沸，特色餐馆座无虚席，文旅景点游人如织。商务部商务大数据显示，10月1日至3日，商务部重点监测的78个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长3.4%、5.3%。消费品以旧换新带动销售额196.3亿元，惠及348.3万人次。

10月3日，游客在重庆磁器口古镇参观游览。新华社记者 陈诚 摄

多地推动文商旅体展融合，以优质供给对接多元需求，消费潜力加快释放。重庆将火锅与港口、工业、露营等元素结合，丰富餐饮消费场景；河南洛邑古城推出国风快闪、主题巡游等演出；四川成都的“乡村飞行”田园体验，让游客捉鱼、烤饼，感受乡村乐趣……国庆假期，各地深化文商旅体融合，将地方特色资源转化为消费内容，不断激发消费热情。

这个假期，消费品以旧换新、消费贷款贴息等一系列惠民政策加快落地，叠加各地特色消费补贴，政策红利充分释放，消费市场活力迸发。

走进京东MALL北京南三环店里，能自主对话、实时翻译的AI眼镜，能听懂方言的智能洗地机，搭载智慧动态杀菌模块的AI保鲜冰箱……各类智能产品吸引消费者驻足体验。

消费市场呈现三大突出亮点：

一是出入境游双向升温。

“全世界都知道中国人放假了”的话题冲上热搜第一。超长假期叠加免签政策红利，出境游热度大幅跃升。国内盛行的“串游”风潮在出境场景下演变为“跨国拼装游”。去哪儿旅行数据显示，预订“新加坡+马来西亚”“法国+意大利”“肯尼亚+坦桑尼亚”等双国乃至多国连游的酒店订单量同比增长1.2倍。

来自携程的报告显示，中国长假正在同时成为“中国人出境看世界”和“外国人入境过中国节”的旺季，今年双节期间，入境游保持双位数增长，入境游一日游订单量同比增长超4倍，门票同比增长超220%，火车票同比增长超170%。

二是深度体验游取代传统打卡游成主流。

大众消费从“走马观花”转向沉浸式、品质化需求。红色研学、文博观展、非遗体验、城市夜游持续升温，家国情怀深度融入假日消费，精神型、体验型消费成为拉动服务零售增长的核心动力。

三是城市品质消费持续领跑。

一线、热门旅游城市商圈餐饮、高端住宿、文体休闲供需两旺，以旧换新、品质消费、夜间经济持续发力，政策红利与市场活力同频共振，筑牢消费基本盘。

在整体向好、业态升级的同时，一些局部地区的分化也引发关注。一方面是一些县域旅游迎来“超级黄金周”，但也有网友称有的县域文旅出现“人流大，消费少”的现象。

总体看，县域旅游发展的基本面向好。美团数据显示，假期前三天，依托独特自然景观和人文资源，多个县域旅游目的地民宿预订量同比增长超过100%。

中国社会科学院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任依绍华说，过去游客满足于打卡拍照，如今消费者更看重品质、特色与性价比。部分县域过去仅依靠一次性门票经济，产业链短，自然难留住消费。

锚定做强县域商业体系，完善县域商贸、物流、文旅配套的目标，一些县域已经找到问题的解法：依托本地非遗、乡土赛事、乡村市集，拉长产业链，把过境客流转化为过夜消费。

国庆半程消费图景，印证了中国经济韧性强劲、结构升级的特征，市场与产业也不断在高质量发展需求和民生关切中磨砺成长。流动中国正在持续释放源源不断的发展活力。

来 源：新华社

原标题： 解码流动中国的活力与韧性——2026年国庆假期半程观察

本文转自：温州新闻网 66wz.com