国际能源署：已释放约3.25亿桶战略石油储备
新华社 2026-10-05 10:06:10
国际能源署日前发布公告显示，该机构今年3月宣布计划释放的4亿桶战略石油储备中，目前已释放约3.25亿桶。
国际能源署日前发布公告显示，该机构今年3月宣布计划释放的4亿桶战略石油储备中，目前已释放约3.25亿桶。
国际能源署署长法提赫·比罗尔2日参加了法国总统马克龙召集的七国集团领导人视频会议，讨论全球能源市场形势。比罗尔在会上表示，已释放的战略石油储备，占承诺释放总量的80%以上。在当前情况下，上述举措在填补供应缺口、稳定市场信心方面发挥了重要作用。
法国总统府爱丽舍宫2日发布声明说，七国集团成员国将通过国际能源署协调释放1亿桶战略石油储备，以缓解国际能源市场压力。相关行动将立即启动并持续4个月，最初20天将集中释放大量柴油储备。据法国媒体报道，七国集团并未说明这1亿桶储备是否包含3月国际能源署承诺中尚未释放的7500万桶，还是在此基础上新增的释放量。
来 源：新华社
原标题： 国际能源署：已释放约3.25亿桶战略石油储备
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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