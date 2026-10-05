央视网 2026-10-05 10:08:20

以色列方面消息称，鉴于近期发生的阿曼籍副驾驶袭击迪拜航空客机机长事件，以色列交通部日前向外国航空运营商发出通知，严禁拥有伊朗、伊拉克、黎巴嫩、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔和沙特等27国单一或双重国籍的机组人员执飞或搭乘赴以航班。

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总台记者当地时间4日获悉，以色列方面消息称，鉴于近期发生的阿曼籍副驾驶袭击迪拜航空客机机长事件，以色列交通部日前向外国航空运营商发出通知，严禁拥有伊朗、伊拉克、黎巴嫩、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔和沙特等27国单一或双重国籍的机组人员执飞或搭乘赴以航班。

9月30日，迪拜航空FZ1073航班从阿联酋迪拜飞往特拉维夫途中发生安全事件。据阿联酋方面消息，该航班副驾驶涉嫌在驾驶舱内持刀刺伤机长，导致飞机突然急降。其他机组人员和乘客制服袭击者后，机组重新控制飞机。事发后，该客机改道并安全降落在沙特阿拉伯塔布克机场。（总台记者 赵兵）

来 源：央视网

原标题： 以色列交通部收紧对赴以航班外国机组人员限制

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