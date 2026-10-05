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新台风“小熊”生成！海上又现三台风共舞

中央气象台 2026-10-05 14:46:35
今年第29号台风“小熊”（热带风暴级，英文名：Koguma，名字来源：日本，意义：小熊星座）8点的中心位于关岛东偏南方向约2480公里的洋面上；今年第28号台风“诺洛”（超强台风级，英文名：Nolo）今天早晨由中北太平洋移入西北太平洋，将先向偏西后转西偏北方向移动；今年第27号台风“彩云”（超强台风级）将向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

　　今年第29号台风“小熊”（热带风暴级，英文名：Koguma，名字来源：日本，意义：小熊星座）8点的中心位于关岛东偏南方向约2480公里的洋面上；今年第28号台风“诺洛”（超强台风级，英文名：Nolo）今天早晨由中北太平洋移入西北太平洋，将先向偏西后转西偏北方向移动；今年第27号台风“彩云”（超强台风级）将向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

　　以上3个台风未来对我国无影响。

来　源：中央气象台

原标题： 新台风“小熊”生成！海上又现三台风共舞

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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