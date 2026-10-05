永嘉发布 2026-10-05 14:48:50

国庆假期，丽水街以焕新的文化空间和丰富的文旅体验吸引八方游客。传统文化与现代体验相融，让古街成为游客感受永嘉人文魅力的新窗口。

国庆假期，丽水街以焕新的文化空间和丰富的文旅体验吸引八方游客。传统文化与现代体验相融，让古街成为游客感受永嘉人文魅力的新窗口。

位于楠园的永嘉学派数字馆，将厚重的思想文化融入沉浸式参观体验。馆内，文字投影、数字影像与互动装置共同呈现永嘉文脉。游客可坐在书案前，通过互动屏完成“入学仪式”，在书院场景中了解永嘉学派的思想理念。“挺好玩的，可以学到古代拜师的一些礼仪，自己体验一下。”小游客曹熠雪说，参观也让她了解了永嘉学派代表人物的精神品质。

展馆里的故事，也让来自上海的周女士对永嘉学派有了更深的认识。“永嘉学派主要的思想是‘经世致用’，就是把学到的知识运用到实际生活中，帮助解决问题、推动发展。”她说，展陈动线清晰，公益讲解也让参观更有收获。

走进另一边的水亭祠，另一段文化之旅随之展开。设于祠内的永嘉山水诗词馆，四周展板宛如一条时光长廊，将中国山水诗 1600 余年的发展脉络徐徐展开。这里以八大核心故事为脉络，通过数字媒体与实体展板相结合的方式，让游客沉浸式体验山水诗的精神内核。历代文人赞颂永嘉山水的碑刻、诗文，与古建筑和周边景致相映，让游客从诗词中认识这片山水。

“展馆把周边的山水与当地人文融在一起，很协调，让人感觉很舒服。”来自安徽的张女士说。温州市楠溪江景区丽水街讲解员朱鲜鲜介绍，在这里，游客不仅白天可以欣赏古建筑、参观诗词展陈，晚上还可以观看非遗永昆《水亭秋月》实景剧场，感受本土非遗的魅力。

展馆之外，古街里的文化新空间，也吸引游客停下脚步。小人书图书馆里，一本本连环画连接起两代人的阅读记忆。“我们小时候都是看这些小人书，就想跟孩子讲一讲我们以前的故事。”来自南京的汤女士说，孩子在门口看到后便想进来看看，这让一家人的楠溪江之行多了几分乐趣。

逛累了，到东宗茶馆坐一坐，又能感受另一种古街生活。这座由东宗祠活化利用而来的空间，保留古朴建筑风貌，融入茶饮与永嘉特色小吃，也延续着村民下棋、闲谈的日常。

“我们希望游客来到丽水街不要匆匆而过，可以在这里停顿一下，感受地方风俗人情。”主理人钟艺介绍，茶馆为村民和游客提供下棋、交流的空间，两侧长廊陈列着表达楠溪乡村生活的版画，古戏台也有永昆等地方非遗演出。宗祠文化、乡土艺术与日常休闲在这里相遇，让古建筑有了新的活力。

文化空间的焕新，让丽水街的深厚文脉融入当下生活。一处处可参观、可体验、可停留的文化新地标，丰富了假日旅游的内涵，也让更多游客在古街里读懂永嘉、感受楠溪。

来 源：永嘉发布

原标题： 文化新地标“圈粉”！楠溪江古街文脉正融入假日生活

本文转自：温州新闻网 66wz.com