文成发布 2026-10-05 14:51:27

近日，文成南互通至黄坦产业园区公路工程关键节点——依仁隧道右洞顺利实现贯通，标志着该项目主体工程取得阶段性进展。本期“五城同进·强城为民”系列报道，记者走进黄坦镇项目施工现场，实地探访工程建设最新进展。

近日，文成南互通至黄坦产业园区公路工程关键节点——依仁隧道右洞顺利实现贯通，标志着该项目主体工程取得阶段性进展。本期“五城同进·强城为民”系列报道，记者走进黄坦镇项目施工现场，实地探访工程建设最新进展。

记者在依仁隧道施工现场看到，该隧道已实现右洞的顺利贯通，当下工人们正有条不紊地推进二次衬砌、仰拱施工等附属工程施工。现场机械轰鸣、分工有序，各项施工作业正紧锣密鼓地进行，全力保障后续工序高效推进。

浙江交工集团股份有限公司工程科科长曹哲介绍，依仁隧道为小净距分离式隧道，全长511米，隧道右洞顺利贯通，是项目主体工程取得的阶段性重大进展，为全线通车筑牢根基，也将推动我县交通路网提档升级，加快产城融合步伐。

施工阶段，依仁隧道的建设难度不小。隧道两洞之间间距较近，爆破掘进时要严格控制互相震动影响，加上山体地质复杂，施工技术要求高。面对重重施工和技术难题，曹哲表示，项目部迎难而上，科学谋划，采用精细化的施工方式，严格落实“短进尺、弱爆破、强支护、勤量测”的原则，有效防范围岩失稳与双洞相互扰动风险，全方位把控施工安全与工程质量，高效破解隧道建设痛点和难点。

依仁隧道右洞的顺利贯通，标志着项目建设迈出关键一步，但整体工程建设并未停下脚步。曹哲表示，下一步力争11月底之前完成依仁隧道左洞的贯通。工人们抢抓工期的同时，也将持续发扬敢打硬仗、能打胜仗的攻坚精神，严守安全底线，严控工程质量，力争早日建成通车，畅通文成区域交通脉络，服务地方经济社会发展。

据悉，文成南互通至黄坦产业园区公路工程完成之后，将进一步完善我县西南部交通路网，大幅缩短黄坦产业园区至高速南互通的通行时间，打通产业物流通道。便利的交通不仅方便沿线群众出行，还能激活沿线资源，以交通先行带动产城融合，构建“县城生活，黄坦生产”的一体化格局，为我县经济社会高质量发展注入强劲动力。

来 源：文成发布

原标题： 离通车更近一步！文成南互通至黄坦产业园区公路工程迎新突破！

本文转自：温州新闻网 66wz.com