“99元租豪车”靠谱吗？假期租车自驾避坑指南请收好

央视新闻客户端 2026-10-05 14:53:21

国庆假期，租车自驾成为不少人的出游选择。网上随处可见超低价租车广告，“1元租车”“99元租豪车”，超低价格极具诱惑力，靠谱吗？还有部分商家会随租车合同推介各类“保险”产品，并且承诺“全险保障”“理赔无忧”，这能信吗？广告上号称的“商家搞活动，1元租到车，99元租豪车”，如此超低价，到底是真便宜还是藏猫腻呢？

国庆假期，租车自驾成为不少人的出游选择。网上随处可见超低价租车广告，“1元租车”“99元租豪车”，超低价格极具诱惑力，靠谱吗？还有部分商家会随租车合同推介各类“保险”产品，并且承诺“全险保障”“理赔无忧”，这能信吗？广告上号称的“商家搞活动，1元租到车，99元租豪车”，如此超低价，到底是真便宜还是藏猫腻呢？

近年来，短视频平台火爆，一些不良商家会制作精美视频并挂出超低价租金吸引顾客下单。广告写99元一天，很多只是裸车价，保险、服务费、异地还车费另外收钱。有的到店强制推销高价保险，这就是典型的假低价。

北京市第二中级人民法院民事审判第二庭副庭长 梁立君：因为市场经营有它的客观规律，一份明显低于市场正常成本价格的报价，实际上一定会隐藏着不可控的风险和隐患。

真低价，下单页面会一次性展示全部费用；如果报价明显低于市场价，还藏一堆小字限制，一定要多留心。消费者比价时，直接对比全包总价，不要被大字广告迷惑。法官提醒，不盲目“贪便宜”是消费者维护自身权益必须坚守的第一步。

明明完好交车

为何要不回押金反被索赔？

租车时开开心心，还车时却生一肚子气，明明完好交车，到头来不仅押金要不回来，还被租车公司索赔，这到底是怎么回事？

近日，四川成都锦江区人民法院审理了一起案件，为我们揭示了这里面的套路。有四名租车公司员工，利用网络平台发布低价租车信息吸引消费者，并且通过GPS定位跟踪车辆行踪，趁租车人停车时故意砸坏挡风玻璃；在验车环节，趁消费者不备，用锉刀、石块偷偷划出新痕迹；甚至，还暗自标记车辆此前就存在的不明显旧伤，在验车时谎称是消费者驾驶期间造成的，借机骗取押金及赔偿款。多名受害者察觉被骗后报警，警方成功查获该诈骗团伙。经法院审理，这四人的行为已构成诈骗罪，被依法判刑，并处罚金。

租车遭遇押金纠纷该怎么办？

像这样恶意制造车损、骗取押金的案例，并非个例，遇到这样的问题，该怎么办？法官提醒，在租车时，一定要优先选择正规合法、资质齐全的租赁公司。

北京市第二中级人民法院民事审判第二庭副庭长 梁立君：在提取车辆以及归还车辆的时候，都要进行严格的检查。检查包括两方面的内容，

一方面是要查验车辆的证件，保单、保险相应的标识是否齐备，确保车辆是符合租赁经营要求的车辆。

第二是要查验车辆的外观设施，包括内部的内饰，要检查有无明显的损坏。

这样有利于后期一旦发生纠纷，有足够的证据来保障自己的权利。

租车后想异地还车

为何不能“说还就还”？

不少消费者在租车预订时只关注车辆与租车价格，忽略了异地还车的规则与费用，到还车时才发现额外收费等问题，这些问题能提前规避吗？

以旺季为例，车辆从大理出发还至丽江后，如果没有后续租赁订单，就需要调度开回大理，这笔异地还车调度费，常规车型为200至500元，目前尚无法做到全时段零调度费。

大理市小微型汽车租赁协会会长 李明阳：正常租一辆代步车可能一百多块钱，大理租车的客户还到了丽江，整个中间的距离有一百公里，我们人过去取车再开回来，往返的油耗、人工成本，加进去的情况下，可能客户的接受度也不一定很高。

另外，如果租车出行有异地还车需求，消费者一定要在合同上与商家约定好价格，警惕商家随意报价、利用合同小字隐藏其他费用的情况。

北京市第二中级人民法院民事审判第二庭副庭长 梁立君：我们建议消费者在出行之前一定提前做好出行规划，要确认自己此次出行是否需要异地还车，如果有这种需求的话，双方异地还车的地点、金额进行提前的约定。当合同中有相应条款的时候，消费者一定要注意仔细阅读条款内容是否合理，如果存在明显超出正常归还车辆实际发生费用不合理的情况，消费者要及时提出。

陌生车+异地路

取车后有哪些必做事项？

合同、押金、验车全都搞定，车一开上路，新问题又来了。陌生车+异地路，真的能说走就走吗？取车后，还有哪些必做事项？

驾驶人在自驾旅游前一定要提前做好攻略，了解目的地城市限行、禁行、高速出入口、景区周边交通管制规则。办完租车手续后，充分熟悉车辆状况是安全出行的第一步。

公安部道路交通安全研究中心驾驶人安全研究部副研究员 王秋鸿：可以在封闭安全的地方短距离试驾，了解车辆刹车油门踏板的灵敏度和转向手感，适应车辆的操控特性，也要把座椅、头枕、内外后视镜调整到自己舒适，且便于观察和操作的位置。

习惯驾驶油车的驾驶人，如果租的车是新能源汽车，更要熟悉车辆性能，掌握车辆充电方法。对于新能源车上的辅助驾驶功能，若不熟悉操作，不建议使用。

公安部交通管理局宣传教育处干部 宋正林：在异地租车自驾，要提前规划好路线，要注意禁限行标识标线以及其他交通管控的标识，要控制行驶的速度，随时关注路段的限速变化。

还有不少驾驶人担心，驾驶租赁车辆如果出现交通违法该怎么办？回到居住地后会不会无法处理？针对租赁车辆租赁期间的交通违法行为，“交管12123”App开通了租赁车违法线上处理功能，适用于已在交管部门联网备案租赁企业名下的小型汽车，驾驶人登录自己的交管12123账号，就可直接处理租赁期间产生的非现场电子抓拍违法行为。

公安部交通管理局宣传教育处干部 宋正林：需要提醒的是一次性记分满12分的违法行为，不能够线上办理，驾驶证状态异常，或者处理该违法后驾驶证积分满12分的，也无法线上办理，这类情形需要前往交管业务窗口现场处理。

来 源：央视新闻客户端

原标题： “99元租豪车”靠谱吗？假期租车自驾避坑指南请收好

本文转自：温州新闻网 66wz.com