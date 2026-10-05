雨水要收尾了，浙江最冷早晨就在6日、7日

浙江天气 2026-10-05 14:56:37

10月3日8时至10月4日8时，浙江全省面雨量20毫米，市面雨量较大为嘉兴37毫米、杭州33毫米、湖州31毫米，1个县（市、区）面雨量超过50毫米，即慈溪51毫米；单站最大为镇海岚山78毫米，小时雨强最大为龙泉小黄南村29毫米。

这波雨水终于要收尾了。

10月3日8时至10月4日8时，浙江全省面雨量20毫米，市面雨量较大为嘉兴37毫米、杭州33毫米、湖州31毫米，1个县（市、区）面雨量超过50毫米，即慈溪51毫米；单站最大为镇海岚山78毫米，小时雨强最大为龙泉小黄南村29毫米。

今天（10月4日）白天，雨水把“主战场”转移到了浙南和沿海地区，部分中雨，局部大到暴雨；其它有时有阵雨，雨势相对温和。到了夜里，雨水渐渐收住，全省转阴。

秋高气爽好天气要来啦

明天白天，浙中南局部还会稀稀拉拉下点小雨，而浙北已经率先迎来多云天气啦。

明天夜里开始，全省开启多云到晴的好天气，一直到13日，我省基本都是秋高气爽的好氛围——天空湛蓝、阳光在线、湿度适中，正是洗洗晒晒、出门走走、拍拍秋景的黄金时段。

注意！6日7日早晨气温将创新低

天况转好后，晴空辐射降温不容小觑——6日7日早晨，全省除沿海地区外，大部最低气温仅10-12℃，西部山区甚至跌至10℃以下，秋凉感直接拉满。另外，今天开始到6日，我省沿海海面会有7-8级阵风9级的偏北风，海上作业和滨海出行需留意。

假期后半程，天气从“阴雨频道”切换到“晴朗模式”，白天气温也是恰到好处，但早晚温差拉大，大家要及时增减衣物，谨防感冒。

计划登山、露营的朋友，请务必带足保暖衣物，尤其是6日7日早晨，西部山区10℃以下的气温，羽绒服、抓绒衣不为过。露营请选用温标适宜的睡袋，夜间注意防潮防寒。清晨登顶看日出的小伙伴，手套、帽子、保温杯一个都别少。秋山虽美，保暖第一，别让一场说走就走的旅行，变成一次冻手冻脚的“修行”。

来 源：浙江天气

原标题： 雨水要收尾了，浙江最冷早晨就在6日7日！

本文转自：温州新闻网 66wz.com