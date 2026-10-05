三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》，今晚开播！
央视新闻 2026-10-05 15:10:57
三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》10月5日至7日，每晚18点在央视综合频道首播，当晚央视新闻频道21:30分重播。
三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》10月5日至7日，每晚18点在央视综合频道首播，当晚央视新闻频道21:30分重播。
该片由公安部与中央广播电视总台联合摄制，全面展现在党中央坚强领导下，我国公安机关会同有关部门开展打击缅北涉我犯罪专项工作，彻底铲除缅北“四大家族”等犯罪集团的艰苦历程和显著成效。
纪录片第一集《利剑出鞘》，独家曝光缅北电诈完整黑暗生态，直击犯罪团伙的嚣张本性与诈骗窝点的残酷真相。
第二集《犁庭扫穴》，重点聚焦面对犯罪分子盘踞境外、为祸一方的违法犯罪事实，中国司法机关打破地域阻隔、突破执法壁垒，跨国追凶的幕后故事。
第三集《共筑天网》聚焦跨境反诈纵深治理新格局。从中缅木姐联合行动，到中缅泰三国联动清剿妙瓦底窝点，跨境打击持续升级。中国政府发起成立由46个国家参与的国际打击电信网络诈骗联盟，以大国担当联动全球执法力量，织密反诈天网，从根源上铲除跨境电诈滋生土壤。
来 源：央视新闻
原标题： 重磅纪录片，今晚开播！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
全速推进！龙港7.4公里海岸线加快“立体焕新”社会10-04
-
10月5日至6日！全国52支劲旅齐聚瓯海角逐龙舟“村王”社会10-04
-
新街区上线、老景区焕新……国庆假期“留守市民”可以排点新的阵社会10-04
-
爆火！乐清雁荡山三天接待游客42.15万人次社会10-04
-
打破“高冷”滤镜！“永昆+流行乐”，楠溪江畔千年非遗青春出圈社会10-04
-
亚运铜牌战中国男足点球获胜，温籍锋霸张玉宁首发出战社会10-04
-
南哥，接着奏乐接着舞！苍南队客场战胜湖州队独家报道10-03
-
国庆假期，这些“00后”化身NPC为游客演绎故事社会10-04
-
一台电池包的出海之旅：麦田能源打通研发产销链条锻造全球竞争力社会10-04
-
温州S1线轨道开放日 解锁“轨道+文旅+消费”假日新体验社会10-04