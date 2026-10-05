三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》，今晚开播！

央视新闻 2026-10-05 15:10:57

三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》10月5日至7日，每晚18点在央视综合频道首播，当晚央视新闻频道21:30分重播。

三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》10月5日至7日，每晚18点在央视综合频道首播，当晚央视新闻频道21:30分重播。

该片由公安部与中央广播电视总台联合摄制，全面展现在党中央坚强领导下，我国公安机关会同有关部门开展打击缅北涉我犯罪专项工作，彻底铲除缅北“四大家族”等犯罪集团的艰苦历程和显著成效。

纪录片第一集《利剑出鞘》，独家曝光缅北电诈完整黑暗生态，直击犯罪团伙的嚣张本性与诈骗窝点的残酷真相。

第二集《犁庭扫穴》，重点聚焦面对犯罪分子盘踞境外、为祸一方的违法犯罪事实，中国司法机关打破地域阻隔、突破执法壁垒，跨国追凶的幕后故事。

第三集《共筑天网》聚焦跨境反诈纵深治理新格局。从中缅木姐联合行动，到中缅泰三国联动清剿妙瓦底窝点，跨境打击持续升级。中国政府发起成立由46个国家参与的国际打击电信网络诈骗联盟，以大国担当联动全球执法力量，织密反诈天网，从根源上铲除跨境电诈滋生土壤。

来 源：央视新闻

原标题： 重磅纪录片，今晚开播！

本文转自：温州新闻网 66wz.com