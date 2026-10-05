潮新闻 2026-10-05 15:13:35

依托温州互橙科技等本土电商服务平台，龙港市持续推进“大企帮小店”专项行动，精准破解电商个体工商户运营能力弱、流量获取难、经营成本高的共性痛点。首批结对的55家商户线上营收平均增幅超五成，走出了一条平台赋能、抱团发展的个体经济数字化转型新路子。

依托温州互橙科技等本土电商服务平台，龙港市持续推进“大企帮小店”专项行动，精准破解电商个体工商户运营能力弱、流量获取难、经营成本高的共性痛点。首批结对的55家商户线上营收平均增幅超五成，走出了一条平台赋能、抱团发展的个体经济数字化转型新路子。

陈伟 摄

作为民营经济活跃的区域，龙港目前个体工商户总量接近10万户，其中从事电商的占比近一半，每月新增市场主体中电商类占比超60%。但大量夫妻店式的电商个体户普遍面临发展瓶颈：懂生产工艺却不懂数字化运营，有优质货源却缺线上流量，单量有限导致议价能力弱，陷入“规模小—成本高—增长慢”的循环。

针对这一现状，龙港市市场监管局牵头开展“大企帮小店”专项行动，通过大数据分析匹配供需，引导平台型企业与个体工商户精准结对。“借助大企业的资源对个体工商户进行数字、资源、生态多维度赋能，并通过共享实验室、共享车间、共享仓库等帮扶举措，让小店以极低的门槛接入现代产业体系。”龙港市市场监管局党委委员陈继全表示。

陈伟 摄

作为本土电商服务龙头，温州互橙科技首批结对55家电商个体户，创新构建“平台赋能+培训陪跑+资源整合”的帮扶体系。针对不同发展阶段的商户分层施策：对零基础商家提供店铺搭建、基础运营等入门培训；对成熟商家配套流量投放、数据复盘等深度服务，由专业团队驻场对接，手把手带教运营技巧。

“以前网店日均100到200多的浏览量，现在有时都能过万，每天的营业额也从1000多元增至上万元。”龙港市洪凯包装厂便是这一帮扶模式的受益者，负责人马洪凯说，过去要顾生产，没有精力去运营网店，“现在网站、拍摄、搭建一次性帮我们搞定，每天都会进我们的店铺查看数据，哪里有问题也会及时给我们指点。”

陈伟 摄

除了前端运营帮扶，互橙科技还打通后端供应链协同：整合55家商户的采购需求统一议价，降低物流和包装成本；建立云仓共享池，灵活调剂库存；通过消费数据分析反哺商户优化产品结构，形成平台负责线上运营、商户专注生产发货的专业分工模式。

龙港市可米制袋厂经理张秋仙对此深有感触。“之前客源局限在龙港，现在线上客源可以做到全国范围。”张秋仙说，后台操作都是互橙安排，企业只需接单、生产、发货，“省心更省力，留住了客流量，也提升了营业额。”

截至目前，首批55家结对商户线上店铺平均月活用户增长超40%，平均获客成本降低约35%，已有12家商户从夫妻店扩增至聘请专职运营或客服人员，直接带动就业50人。与此同时，帮扶也实现了双向共赢，大量小店成为平台的分布式选品触角，推动互橙科技供应链选品效率提升40%，区域仓储周转率提高25%。

温州互橙科技有限公司总经理付心慧介绍，公司服务的企业有九百多家，未来将借助AI的数据搜集，进一步帮中小型企业减负。

下一步，龙港市将继续发挥职能优势，搭建更多供需对接平台，引导更多龙头企业、平台企业参与“大企帮小店”专项行动，持续优化营商环境，助力更多个体工商户在数字经济中发展壮大。

来 源：潮新闻

原标题： 龙港持续推进“大企帮小店” 首批结对商户线上营收平均增幅超五成

通讯员 文志浩 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com