潮新闻 2026-10-05 15:19:49

今年国庆长假，我省新场景应用持续走热，新消费业态激活发展新动能，全省各地假日经济活力满满。位于温州市瓯海区的山根艺术村推出“艺术玩家碰头大会”系列活动，集合AI剧情互动、亲子美育研学、手作市集等多元场景，打造轻松、新潮的秋日休闲体验。

今年国庆长假，我省新场景应用持续走热，新消费业态激活发展新动能，全省各地假日经济活力满满。位于温州市瓯海区的山根艺术村推出“艺术玩家碰头大会”系列活动，集合AI剧情互动、亲子美育研学、手作市集等多元场景，打造轻松、新潮的秋日休闲体验。

山根艺术村依托老村原有肌理，以“微改造、精提升”保留老建筑原生风貌，打造活力满满的青年艺术社区。本次国庆系列活动延续山根“艺术进村、社群共创”的运营思路，划分“蹦蹦、麦麦、野野、松松、造造”五大板块，将古村落整体化为开放式艺术现场，打破传统景区单向观光模式，鼓励游客沉浸式参与、共创、互动。

在山根户外草坪，游客们刚结束AI剧情互动游戏，便席地而坐，于秋日景致中聆听乐队现场演出，沉浸式感受蹦蹦Play板块热烈鲜活的音舞艺术氛围。造造Play市集集结19位青年主理人与本土创作者，带来各式手作好物、原创文创。游客漫步市集，可与创作者面对面交流，近距离触摸青年创意的鲜活力量。

值得一提的是，本次国庆活动由山根入驻商家共建共创。商户们一同参与户外艺术装置制作、现场内容策划，以社群力量丰富活动场景。

来 源：潮新闻

原标题： 假日经济活力满满 瓯海山根艺术村邀你“艺”起碰头

通讯员 蔡温瑞 罗琛琛 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com