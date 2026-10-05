洞头百岛旅游 2026-10-05 15:28:44

停车场、沙滩边、栈道上，处处可见游客身影，海岛假日氛围浓郁。虽偶有细雨，但大家游兴不减，雨过天晴后，景区人气更旺，山海间尽是欢声笑语。

国庆假期以来，洞头各大景区景点迎来客流高峰。停车场、沙滩边、栈道上，处处可见游客身影，海岛假日氛围浓郁。虽偶有细雨，但大家游兴不减，雨过天晴后，景区人气更旺，山海间尽是欢声笑语。

国潮民俗 潮玩山海

望海楼景区国潮巡游穿梭山海，舞龙舞狮热闹上演，金龙翻腾、雄狮跃动，与古楼相映成画。移步仙叠岩景区，危岩耸立、栈道蜿蜒，游客沿临海栈道前行，观海听涛，沉浸式感受壮美与险峻。

大沙岙海滨浴场人气旺盛，游客踏浪赶海、拾贝嬉戏，孩子们提桶拿铲，在退潮沙滩上寻找大海的馈赠。“屿见山海·潮起南洋”活动同步开启，南洋市集与互动打卡装置吸引游客驻足。小丑魔术、热舞轮番暖场，南洋风情NPC流动快闪，草裙舞者穿梭打卡点位，沉浸式热带氛围瞬间拉满，现场热闹非凡。

在海霞片区，红色研学、军事体验、国防教育等项目备受亲子家庭青睐；海霞营地开放日同步举行，洞头先锋女子民兵连纪念馆、烈士纪念馆等场馆研学体验活动，让游客沉浸式感受海霞精神。

“去那海”鱼灯体验馆内，游客亲手制作鱼灯，感受洞头非遗文化的魅力。一盏盏鱼灯点亮，寄托着对美好生活的祝愿。洞头贝雕、海陶手作、咸味商店、百岛潮生等体验项目同样深受欢迎，游客静下心来，用贝壳和陶土创作属于自己的海岛记忆，一件件作品在指尖诞生，成就感满满。

中屿景区、海上阳台、韭菜岙沙滩、金沙滩等打卡点依旧火爆；油罐公园凭借工业风与海岛元素的碰撞，成为年轻人争相打卡的新地标。浢福主义、蔚蓝计划、欣动计划、吉照岛、冰厂咖啡等潮流打卡点同样热度不减，艺术空间、滨海潮玩、社交场景一应俱全，游客纷纷驻足拍照，解锁洞头假日新玩法。

国庆期间，全境骑行亮相半屏山，共享电单车升级扩容，环岛公路追风骑行，一路山海风光。山海游半屏快艇项目备受追捧，游客破浪前行，近距离感受“海上仙山”。海上观光游持续火爆，乘船环游洞头列岛，海风拂面、海浪翻涌。乘船去鹿西岛也成为热门选择，登岛探秘原生态风光，感受离岛慢生活。

音乐烟花 浪漫夜游

国庆假期的洞头，白天热闹非凡，夜晚同样浪漫精彩。东沙不夜港灯火璀璨，国内首部海上实景演艺秀《向洞头》震撼开演，渔港夜色里，游客沉浸式感受浓郁渔家烟火。冰厂咖啡光影秀梦幻上演，工业遗存与光影艺术交织，成为夜间打卡新亮点。

赛尔落日音乐会、吉照落日音乐会、丽笙日落音乐会、“屿见山海·潮起南洋”音乐嘉年华等多场音乐会接连开唱，游客挥舞荧光棒，跟着节奏轻声合唱，现场温馨又热烈。金海岸开元度假村同步推出篝火晚会、烟花露营等夜间活动，游客围炉欢聚、星空下露营，尽享海岛夜浪漫。

韭菜岙沙滩公园的烟花秀如约绽放，五彩烟花划破夜空，在海湾上空绚烂盛开，游客纷纷举起手机记录下这美好瞬间。现场还有民俗表演、篝火晚会等环节，欢声笑语伴着海浪声此起彼伏，将夜晚的气氛推向一个又一个高潮。

此外，还有不少游客凌晨守候海上日出、傍晚静待日落，用镜头记录洞头的每一刻美好。沙滩赶海也成了亲子家庭的最爱，退潮后的海滩上，笑声与海浪声交织成一片。

海鲜海宿 乐享假期

国庆假期，各大海鲜排档座无虚席。环球渔市、三盘码头人气火爆，游客现挑现买、就地加工，第一时间尝到大海鲜甜；金甲府海上花园餐厅海景佐海鲜，油罐·渔宴餐厅工业风碰撞渔家味。

韭菜岙沙滩、洞头村、东岙、沙角、双垄海鲜排档一条街灯火通明，梭子蟹、皮皮虾、大黄鱼、辣螺、蛏子等海鲜让游客大快朵颐，直呼“不虚此行！”排档外摆区坐满食客，海风佐海鲜，别有滋味。吃海鲜、住海宿，已成为来洞头的标配。还有不少游客在民宿里，请渔家厨娘上门烹制海鲜大餐。

特色海宿一房难求，游客住进面朝大海的民宿，听雨观海、品茶聊天，享受假期的惬意与宁静。不少民宿还贴心准备了国庆主题布置、DIY手作和洞头特色伴手礼，让游客感受到浓浓的海岛温情。雨过天晴，海宿露台上赏烟花、看星星、听海浪，成为游客最爱的度假方式。

假期仍在继续，海上花园·百岛洞头精彩持续上演，等你来打卡！

来 源：洞头百岛旅游

原标题： 海上烟花秀、海边音乐会、海鲜管够……来洞头续享花样假期

本文转自：温州新闻网 66wz.com