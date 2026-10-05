温州晚报 2026-10-05 22:05:17

秋雨朦胧，中国龙舟运动中心（温州）的湖面上再现龙舟竞渡、百舸争流盛况！国庆假期最后三天，2026年中国·温州乡村龙舟大赛和“瓯海农商银行杯”2026年浙江省第六届龙舟公开赛，两项龙舟大赛在温州先后举行。

秋雨朦胧，中国龙舟运动中心（温州）的湖面上再现龙舟竞渡、百舸争流盛况！国庆假期最后三天，2026年中国·温州乡村龙舟大赛和“瓯海农商银行杯”2026年浙江省第六届龙舟公开赛，两项龙舟大赛在温州先后举行。

10月5日下午2时30分，2026年中国·温州乡村龙舟大赛率先开赛，来自广东、江苏、江西、福建、湖南、浙江等地的52支劲旅近千名运动员、教练员、领队齐聚一堂，交流切磋。这是自2024年中国·温州乡村龙舟超级联赛、2025年中国·温州乡村龙舟大赛之后，我市连续第三次举办乡村龙舟赛事，且参赛队伍和人数再创新高。

本届乡村龙舟大赛以“跟着龙舟去旅行”为主题，旨在将龙舟竞技与文旅体验深度融合，打造集竞技观赏、文化体验、休闲度假于一体的龙舟主题消费场景，让外地来温参赛运动员和游客借着龙舟赛事，开启极具温州特色的龙舟文化之旅。

大赛设置村居22人龙舟、村居12人龙舟、大众男子12人龙舟和大众女子12人龙舟四个组别，竞赛项目为200米、500米直道赛。当天下午进行的是200米直道赛，比赛在小雨中进行，虽然天气有些微冷，但运动员们参赛热情高涨。现场鼓声、桨声、喊声此起彼伏，运动员们劈波斩浪、奋勇争先，岸上观众撑着雨伞观战，为自己喜欢的队伍加油助威。当天决出200米直道赛的名次，10月6日上午举行开幕式和500米直道赛，两项成绩相加后将决出最终总成绩。谁能问鼎新一届龙舟“村王”、夺得龙王牌匾，拭目以待。

10月7日上午，“瓯海农商银行杯”2026年浙江省第六届龙舟公开赛将在同一块场地举行，来自省内绍兴、丽水、宁波、金华、台州、湖州以及温州本地的16支队伍、300多人参赛，其中8支队伍角逐公开组22人龙舟500米直道赛，8支队伍角逐女子组12人龙舟500米直道赛。

来 源：温州晚报

原标题： 跟着龙舟去旅行！国庆假期，两项龙舟大赛在温上演

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com