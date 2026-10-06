温州五天迎客825万人次：假期过半，山海“热”度不减

温度新闻 2026-10-06 09:21:00

秋雨微凉，温州正“热”。国庆假期过半，从古巷到山野，从飞瀑到海滩，温州文旅市场依旧热度不减。

秋雨微凉，温州正“热”。国庆假期过半，从古巷到山野，从飞瀑到海滩，温州文旅市场依旧热度不减。

国庆期间，丽水街依托全新升级的夜景场景与文化载体，让游客于晚风月色中，邂逅永嘉千年文脉的温柔与新潮@永嘉发布

雁荡山大龙湫飞瀑如练，游人纷至沓来，假期人气持续攀升 林善江/摄

据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月5日14时，温州国庆前五日累计接待全域游客825万人次（未去重），过夜游客586.5万人次（未去重）。全市82家开放A级景区累计接待游客394.6万人次，永嘉楠溪江风景名胜区、乐清雁荡山风景名胜区、苍南炎亭景区位居前三。截至10月4日22时，园博园国庆假日累计接待游客44.2万人次；朔门古港考古遗址公园前五日共接待游客18.9万人次，成为来温打卡的热门目的地。

苍南炎亭金沙滩“海承非遗·炎亭宴山海”活动精彩上演，游客沉浸式乐享滨海假期 苍南旅投集团供图

朔门古港考古遗址公园推出“盛世华诞——潮启朔门游园会”，千年海丝遗址焕发宋韵新活力@鹿城发布

秋日寻童趣，山野童话正开场

这个黄金周，我市近郊寻秋田园游不断升温。

温州园博园浙山浙水园“仙庄奇遇记”精彩上演，打铁花、NPC互动轮番登场，游客沉浸式入戏@温州园博会

温州园博园“三溪会市·秋日风物节”风物市集汇集板栗主题产品与快闪厨房，旷野音乐会、草坪休憩区让游园多了几分自在。落叶拼贴、秋日风铃、织布体验、非遗竹编等手作分日推出，让游客用双手留住秋天。浙山浙水园“仙庄奇遇记”精彩上演，打铁花、NPC互动轮番登场，游客沉浸式入戏。

龙湾“六六大集·双节潮玩季”融非遗文创、潮流演艺、街头篮球与集章兑礼，打造参与感十足的假日逛集体验

龙湾“六六大集·双节潮玩季”把非遗文创、潮流演艺、街头篮球和集章兑礼融入假日生活，让逛集不只是购物，也是一场参与感十足的游玩。

游客游览文成刘伯温故里百丈漈景区 王安/摄

山野里的快乐同样不拘一格，文成铜铃山森林公园推出童话森林主题活动，以精灵角色巡游、互动打卡营造森系场景；龙麒源景区“畲韵龙麒·双节狂欢”将峡谷轻探险、畲乡体验与美人鱼表演组合起来，为山水之行添上童话色彩和民族风情。

古城添匠艺，一琢一刻皆故事

逛展览品匠心，非遗盛宴“圈粉”市民游客。

温州博物馆推出的“瓯韵·藏风”壤巴拉非遗艺术展，把来自壤塘的历史文化物件、绘画、陶瓷、编织印染、堆绣刺绣、木雕铜雕等精品带给温州市民。

市民游客驻足细赏“瓯韵·藏风”壤巴拉非遗艺术展 温巧燕/摄

鹿城墨池坊华雅斋，“咫尺乾坤”扇面精品展以110件明清至民国时期的名家扇面书画佳作，呈现山水、花鸟、人物与书法的多重意趣。五马历史文化街区郑曼青艺术中心内，张海晓、娄林峰“互见”艺术联展将瓯窑器物与书法艺术相融，一把扇、一件瓷、一幅字，让漫步老城多了一份驻足细看的理由。

瑞安王法万木活字传习馆推出非遗惠民体验，游客拣字、套印、造纸，感受传统印刷魅力@东源木活字印刷文化研究院

瑞安王法万木活字传习馆推出非遗惠民体验，包括免费基础木活字印刷、多彩雕版套印、活字大漆漂扇、古法造纸等体验项目，让传统技艺不再只是展板上的介绍，而成为可以带走的假日记忆。

胜景听戏韵，龙舟竞渡燃假期

昼夜皆景、动静皆宜，一系列演艺、市集和赛事活动，为秋日假期注入满满活力与浪漫。

游客漫步雁荡山卧云栈道，云海奇峰尽收眼底 林善江/摄

雁荡山灵峰古亭安排越剧折子戏，夜间“月绘雁荡”以光影勾勒峰峦；大龙湫前，汉韵歌曲与高空飞车一静一动；灵岩景区“诗画雁荡”与经典飞渡表演，让游山不只是登高看景，也能循着戏韵与绝技发现山水的另一重魅力。

平阳山门举办“红都集庆·山水共富”红都市集迎国庆，水上实景光影秀入夜惊艳亮相@平阳发布

2026年中国·温州乡村龙舟大赛在温州龙舟运动中心举行，百舸争流燃动假期布

平阳山门镇“红都集庆·山水共富”国庆系列活动，把红色文化、非遗演艺和共富市集相连。2026年中国·温州乡村龙舟大赛10月5日在温州龙舟运动中心举行，来自广东、江苏、江西、浙江、福建的52支队伍参加四个组别的角逐。“跟着龙舟去旅行”的主题，将竞技观赏与周边景区、民宿、餐饮及特色农产品相连，为假期后半程增添一份运动激情。

山海皆舞台，妙曲欢歌夜未央

古城戏韵浓，山海皆舞台。

楠溪江丽水街水亭祠内，《水亭秋月》以水为幕、以月为景，永昆唱腔如涟漪般化开@永嘉发布

永嘉丽水古街的水亭祠畔，一场没有封闭剧场阻隔的永嘉昆曲《水亭秋月》国庆前四日连续上演，月色与池水化为天然布景，婉转绵长的永昆唱腔在庭院中回荡，让观众仿佛“人在戏中”。

洞头韭菜岙沙滩公园烟花秀如约绽放，五彩烟花点亮海湾夜空

在洞头，海上阳台每晚七点海边音乐会准时开始，民谣、流行乐轮番上演，让游客伴着海风享受音乐。

国庆期间，泰顺文兴桥、浪肆咖啡庄园以金黄稻田为天然舞台，民谣与民乐轮番奏响，让游客在山野间听歌赏月欢度佳节；在苍南，山海之间的雾城景区，爵士乐与海浪声交织，为游客打造出一个慢享假期的“松弛季”。

泰顺南浦溪晒秋正盛，绘就秋日丰收画卷

苍南雾城“滨海疗愈·十一解压生活季”来袭，踏浪释放多巴胺，解锁松弛假期 苍南旅投集团供图

来 源：温度新闻

原标题： 温州五天迎客825万人次：假期过半，山海“热”度不减

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com