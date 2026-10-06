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国庆假期返程9个小贴士，请收好！

人民日报微博 2026-10-06 10:20:51
转眼间，国庆假期接近尾声，返程迎来高峰。高速车流密集，新能源充电需求同步攀升。出发前车况怎么查？遇堵如何有序通行？充电高峰时段怎样避开？电量充到多少够用？这份贴士请收好。合理规划，从容返程！

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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