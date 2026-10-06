瓯海发布 2026-10-06 10:22:37

10月5日，天空偶尔飘起小雨，胤秀文化（温州）影视城内欢声笑语不断。“月满瓯江·家国同圆”沉浸式文旅活动正火热进行中，游客手持“通关文牒”，化身东瓯各色人物，闯关打卡、赚取铜币、参与拍卖，在NPC互动与精彩演绎之中，尽享瓯越千年古韵。

10月5日，天空偶尔飘起小雨，胤秀文化（温州）影视城内欢声笑语不断。“月满瓯江·家国同圆”沉浸式文旅活动正火热进行中，游客手持“通关文牒”，化身东瓯各色人物，闯关打卡、赚取铜币、参与拍卖，在NPC互动与精彩演绎之中，尽享瓯越千年古韵。

此次文旅活动以温州人文始祖东瓯王驺摇“安民立国、护乡固土”历史故事为主线，打造实景剧本游，邀请市民游客化身东瓯儿女，在古风片场中触摸东瓯风情。记者在现场看到，假期虽渐入尾声，园区热度不减，不少游客趁长假“末班车”，赴一场古风之约。

步入影视城，恍若一脚踏进古时东瓯。在胤城“人事局”，东瓯将士、瓯窑匠人、归乡游子、东瓯史官四款身份文牒整齐排开，选定身份即可解锁差异化任务故事线。投壶、蹴鞠、射箭……十余项游戏任务接连上演，让游客在闯关解谜中身临其境。其内更有“东海鸿图拍卖会”“平秦佐汉”攻城互动、登基大典实景演绎等特色挑战轮番登场，集齐印章即可兑换瓯窑杯等本土文创礼品。街区里，古风舞蹈翩跹优美，百乐门星光音乐会同步开放，登台一展歌喉，便可赢取活动铜币。“跟着剧情闯关、参加拍卖会，真有种穿越到古代的感觉。”游客吴先生笑着说。

据园区负责人介绍，选取东瓯王驺摇作为叙事核心，正是希望挖掘温州本土历史资源，把家国情怀与双节团圆意蕴相融合，依托影视城唐宋、民国实景片场，把厚重瓯越历史转化成可换装、可扮演、可闯关的沉浸式体验，做到“玩中学、游中悟”。

假日里，游客换上古风服饰，行走古街王府，既能看表演、闯剧本，也可逛自营店铺、体验手作漆扇，感受瓯越烟火。此次活动将历史文化、节日氛围、影视场景融为一体，打

来 源：瓯海发布

原标题： 一纸“文牒”入东瓯，胤秀影视城国庆实景剧本游古韵正浓

本文转自：温州新闻网 66wz.com