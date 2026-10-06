新华社 2026-10-06 10:34:26

近年来，聚焦人工智能一人公司（OPC）创业者落地难、成长慢、资源缺、保障弱等痛点，温州持续推出系列政策举措，系统构建覆盖创业全生命周期的政策供给体系。

在浙江温州国际云软件谷的原子游创（温州）科技有限公司内，“00后”创业者叶哲鸣正带领团队加紧研发新一代人工智能游戏引擎。凭借此前在相关赛事获奖经历，叶哲鸣团队免评审入驻园区，开启了“一张工位注册一家公司”的创业新历程。

近年来，聚焦人工智能一人公司（OPC）创业者落地难、成长慢、资源缺、保障弱等痛点，温州持续推出系列政策举措，系统构建覆盖创业全生命周期的政策供给体系。

“温州发布了场景机会清单、社区清单、能力清单、政策清单，为OPC创业者提供全景式、导航式服务指引。”温州市人力社保局相关负责人以场景机会清单举例，该清单聚焦智能制造、数字文创、跨境电商等领域，为技术提供真实产业入口。

为筑牢合规的发展底线，今年以来，温州市司法局发布《温州市人工智能生成内容合规指引》《温州市人工智能OPC创业社区建设合规指引》；温州市市场监管局、市税务局联合发布《温州市人工智能OPC从登记注册到税务合规指引》等，为一人公司创业生态规范化、标准化发展奠定制度根基。

在金融扶持方面，温州龙湾区配套最高30万元个人创业担保贷款、400万元小微企业贷款，设立4亿元产业基金，形成覆盖种子期到成长期的基金矩阵。鹿城农商银行推出《温州市OPC综合金融服务方案》，以“创孵金融”十大举措，构建“政务+财税+政策+金融+保险”一站式孵化体系。

“不少刚走出校园的青年创业者，创业初期最愁的就是场地租金和注册流程，我们推出一站式创业服务，就是要砍掉冗余流程，让年轻人把全部精力放在技术研发与产品创新上。”温州龙湾区云软件谷发展服务中心副主任张晓洁说。

温州市人力社保局相关负责人表示，下一步将持续推动各项政策举措落地见效，不断完善人工智能一人公司创业生态，让更多一人公司在温州破土而出、拔节生长。

来 源：新华社

原标题： 浙江温州：着力优化人工智能创业营商环境

记者 魏一骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com