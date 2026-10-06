洞头区委书记何莉平开展节日安全与促消费工作督导检查

洞头发布 2026-10-06 11:29:30

10月3日上午，洞头区委书记何莉平带队开展节日安全与促消费工作督导检查。

10月3日上午，洞头区委书记何莉平带队开展节日安全与促消费工作督导检查。她强调，要统筹发展和安全，时刻绷紧安全生产这根弦，抓实抓细节日安全防范各项措施，持续浓厚节日消费氛围，让广大市民游客度过平安、祥和的国庆假期。

在仙叠岩（大沙岙）景区，何莉平详细了解景区改造提升总体规划、消费业态分布，实地查看施工区域安全管控等情况。

今年国庆，是景区完成改造提升后对外开放的首个大型节假日。何莉平仔细询问景区综合服务港提质成效、文旅业态布局、假期客流管控和服务保障等情况，现场查看景区运营及安全管理细节。她指出，要持续精进景区品质建设，常态化做好海域保洁、绿化养护，精细化整治边角点位、优化景观风貌，科学选用适配滨海环境的绿植，全方位提升景区颜值与质感。要立足洞头滨海文旅特色，深挖本土资源优势，丰富本地文创产品供给，坚守原生态、本土化发展理念，持续拓展消费场景、丰富消费业态、优化游玩体验，让游客游得安心、玩得尽兴、乐得舒心。

在洞头区教育第三幼儿园（托育）迁建工程现场，何莉平查看在建工地整体安全状况，重点检查关键区域施工防护措施。她强调，要严格落实安全生产主体责任，规范施工现场管理，推动隐患整改闭环落实，抓实安全管控；要严把装修质量关和环保关，选用绿色环保材料，为孩子们营造安全、健康的成长环境。

督导中，何莉平对洞头区节日重点工作作出部署。她要求，各街道（乡镇）及相关部门要始终坚持人民至上、生命至上，聚焦景区文旅、在建工地、人员密集场所等重点领域、关键环节，全面深入开展安全隐患排查整治，坚决守住安全生产底线，严防各类安全事故发生。要精准抢抓国庆消费旺季契机，持续丰富消费场景、优化消费供给、激活消费潜力，不断释放区域消费活力，以扎实可靠的安全保障护航区域经济社会高质量发展。

来 源：洞头发布

原标题： 何莉平开展节日安全与促消费工作督导检查

记者 何琰、陈超凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com