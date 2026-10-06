乐清市委书记戴旭强督导雁荡山景区假期安全生产和旅游服务保障工作

乐清发布 2026-10-06 11:30:04

10月5日，乐清市委书记戴旭强前往雁荡山景区，督导假期安全生产和旅游服务保障工作。

10月5日，乐清市委书记戴旭强前往雁荡山景区，督导假期安全生产和旅游服务保障工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、旅游工作的重要指示批示精神，以“时时放心不下”的责任感，筑牢平安防线，优化服务供给，确保国庆假期文旅市场安全、有序、平稳，让群众拥有更加满意的旅游体验。

10月1日至5日，雁荡山功能区共接待游客74.24万人次，同比增长11.2%；门票收入1610.59万元，同比增长12.24%。

在雁荡山数智运营中心，戴旭强通过监控大屏察看重要点位实时情况，并召开座谈会，听取假期景区安全生产和旅游服务保障工作情况汇报。

戴旭强向节日期间值班值守、辛勤付出的广大干部职工表示感谢和慰问，勉励大家站好每一班岗、尽好每一份责，落实落细假期各项工作要求，全力保障游客乘兴而来、满意而归。他指出，国庆假期已过半，即将迎来游客返程高峰，对景区安全管理、交通疏堵、游客服务保障等工作带来新考验。要在思想上高度重视，把游客满意度和维护城市良好形象作为工作标尺，全方位抓实做优各项安全管理和服务保障举措，持续擦亮雁荡山文旅品牌，全力挺起“雁楠飞仙海天游”廊道龙头。

戴旭强强调，要拓宽视野格局，以构建“大雁荡”发展共同体的思维，打通景区内外、景城之间工作闭环，强化跨区域、跨部门协同联动，凝聚齐抓共管工作合力。要规范工作标准，严格对照5A级景区规范化管理要求，抓实抓细景区环境管护和秩序管控，做精做优旅游服务保障，以最佳状态给予游客最优体验。要坚持松弛有度，始终坚守安全底线，结合不同片区实际科学精准落实管控举措，深入剖析问题隐患，动态补齐短板弱项，不断提升景区运营能力和水平。要强化技术支撑，运用人工智能、无人机等技术力量赋能景区安全管理，健全优化指挥调度体系，全面提升应急处置能力，确保假日期间旅游市场运行安全有序。

戴旭强要求，立足长远谋发展，锚定“五年振雄风”目标，紧扣游客需求与市场趋势，加快推进重点文旅项目建设，积极培育引入新业态、新体验，持续推动景区功能焕新、内涵提质，吸引更多游客走进雁荡山。优化工作机制，加强统筹协调，压紧压实各方责任，强化要素支撑保障，健全多方联动体系，广泛动员村社干部、社会团体等力量，合力推动景区秩序、服务和环境质量全面提升。

乐清市领导王金法参加督导。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导雁荡山景区假期安全生产和旅游服务保障工作

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com