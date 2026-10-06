乐清市委书记戴旭强调研国庆假期“两重不停”工作

乐清发布 2026-10-06 11:30:36

10月5日，乐清市委书记戴旭强走访调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”工作。

10月5日，乐清市委书记戴旭强走访调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，锚定目标、攻坚奋进，持续掀起“大抓项目”热潮，切实增强为企服务实效，以“项目之进、企业之进”推动经济稳进提质，为决战四季度、夺取全年红凝聚强劲动能。

项目建设是高质量发展的引擎和支撑。戴旭强先后来到甬台温高速公路乐清北互通南连接线一期、虹南净水厂一期项目现场，实地察看项目建设进展，详细了解项目规划设计、进度安排及推进中遇到的困难问题。甬台温高速公路乐清北互通南连接线一期既是乐清北互通入城口的快速通道，也是连接滨海新区和胜利塘北片新区的主要城市道路，对完善交通路网具有积极意义。虹南净水厂项目作为省“千项万亿”项目，建成后日处理污水能力可达8万吨，将有效提升乐清市污水应急处置能力。戴旭强指出，要牢固树立“一盘棋”理念，坚持系统谋划、统筹推进，细化建设节点、压实工作责任，严格管控质量、工期、成本、安全等，全力保障项目建设提质提速、有序推进。相关单位要加强协同联动，强化要素保障，优化空间布局规划，一体推进周边环境整治、配套完善和常态管护工作，最大限度释放项目综合效益。

在虹桥镇，戴旭强先后走进温州神一轴业股份有限公司和双彩红温州（乐清）智能装备制造基地项目。在神一轴业生产车间，生产线有序运转，工人们正加紧赶制订单。戴旭强对企业发展所取得的成绩表示祝贺，勉励企业坚定发展信心、深耕主业实业，坚定不移走好创新发展“华山一条路”，持续做大做优做强。属地乡镇和相关部门要用心用情做好企业服务，加快完善园区配套设施，为企业发展营造更优环境。双彩红项目是外资招引项目，目前整体工程进度已超过75%。戴旭强叮嘱企业和施工单位要时刻绷紧安全生产这根弦，健全完善安全管理制度，压紧压实安全责任链条，切实将各项安全管控措施落到实处。同时，要科学谋划厂房空间利用，相关部门要主动靠前做好服务指导，全力推动项目早竣工、早投产、早达产。

调研中，戴旭强看望慰问了坚守一线的干部职工。他强调，各地各部门要树牢“群众过节、干部过关”意识，以“时时放心不下”的责任感，抓紧抓实节日期间安全发展稳定各项工作，确保乐清市人民群众度过一个平安欢乐祥和的假期。

乐清市领导陈晓炬参加调研。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强调研国庆假期“两重不停”工作

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com