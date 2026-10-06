平阳县委书记孟晓斌督查国庆期间假日经济和文旅活动安全工作

平阳发布 2026-10-06 11:31:11

10月5日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、顺溪等地，督查国庆期间假日经济和文旅活动安全工作，并慰问节日坚守岗位的一线工作人员。

10月5日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、顺溪等地，督查国庆期间假日经济和文旅活动安全工作，并慰问节日坚守岗位的一线工作人员。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于促消费和安全生产的重要指示精神，牢牢抓住国庆消费黄金窗口期，把做大做强假日经济摆在突出位置，丰富消费场景、激活市场潜能，统筹抓好文旅活动安全管理，实现消费提质、安全有序，让群众度过一个欢乐祥和的国庆假期。

孟晓斌首先来到坡南历史文化街区，实地察看“坡有好戏？五花八门逛坡南”主题文旅活动现场，重点了解节日消费市场热度、商户经营状况、客流带动效应，仔细察看特色市集、民俗展演等消费场景运行情况。他指出，历史街区是平阳县激活假日消费的重要载体，要依托特色主题活动聚人气、旺商气，进一步挖掘消费潜力，带动商户增收。要持续打造更多兼具文化内涵与烟火气息的消费场景，吸引更多市民游客前来打卡消费，把人流实实在在转化为消费流，充分释放假日经济红利。要落实基础安全管控，做好人流疏导、现场值守，保障活动平稳开展。

随后，孟晓斌前往顺溪镇，实地察看“宠出南雁，圣在顺溪”文旅活动开展情况，重点调研乡村假日消费培育、业态运营提升、游客接待转化等工作。他指出，要立足本地资源特色，持续优化提升文旅业态，补齐消费配套，培育乡村消费新热点。要做深文旅融合文章，串联吃住行游购要素，拉长消费链条，拓宽群众增收渠道。要压紧压实经营主体责任，抓实重点点位基础隐患排查，保障乡村文旅市场平稳运行。

督查中，孟晓斌还向节日期间坚守一线的干部职工致以诚挚问候。他强调，国庆假期是拉动消费、壮大假日经济的关键节点，各乡镇、有关部门要持续做热做实假日经济，进一步丰富多元消费供给，打造更多特色消费场景，强化对市场主体的服务保障，充分激发市场活力。同时，节日期间市场旺、人流大，各项工作任务繁重，各乡镇各部门要树牢“群众过节、干部过关”意识，全力以赴做好节日期间各项工作，紧盯人员密集场所，抓实隐患排查、客流管控、应急值守，切实守牢安全底线，全力推动假日经济提质增效。

平阳县委常委、宣传部部长蒋中梁参加督查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督查国庆期间假日经济和文旅活动安全工作

记者 张炜、林鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com