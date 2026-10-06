苍南县委书记林海涵调研产业平台建设工作

苍南发布 2026-10-06 11:31:43

10月5日下午，苍南县委书记林海涵到灵溪镇、藻溪镇专题调研苍南县产业平台建设工作，研究部署苍南产业提质升级、空间拓展利用等重点工作。

10月5日下午，苍南县委书记林海涵到灵溪镇、藻溪镇专题调研苍南县产业平台建设工作，研究部署苍南产业提质升级、空间拓展利用等重点工作。他强调，要坚持系统思维、着眼长远发展，把拓展产业发展空间作为当前重中之重，持续夯实产业发展支撑。苍南县领导吴锡雕、林天望参加调研。

林海涵一行首先来到苍南供电大楼会议厅，俯瞰县城东扩区全域风貌，调研经开区和东扩区发展及规划情况，听取经开区重点项目和主城区规划情况介绍，详细了解中心区、站前区、东扩区未开发利用土地以及县城新区近三年土地出让情况。随后，林海涵一行沿灵沙公路赴藻溪，经灵炎线、东仓路返回灵溪，沿路调研灵溪、藻溪融合发展及城乡环境情况。

调研中，林海涵指出，灵溪作为苍南主城区，经济体量大、发展基础扎实、使命责任重大。立足现有良好基础，要想方设法把产业做大做强，唯有产业实现突破，才能真正展现大镇实力，在苍南县发展大局中主动扛旗争先、发挥龙头作用。当前，苍南正处在产业转型升级的关键阶段，土地资源要素日趋紧张，粗放式的空间利用方式已经难以为继，当务之急就是要破解发展空间制约。主城区要围绕向东、向南发展方向，做好用地文章，加大项目招引，以充足的产业空间承载优质项目落地。

林海涵强调，要进一步梳理思路、转变理念，精打细算用好每一寸土地，切实提高空间利用率。关键要立足长远系统性思考，用心做好空间谋划，下大决心盘活现有资源、充分挖掘后备资源。要提高规划编制的科学性，做到短、中、长期统筹衔接，既解决当前项目落地的现实需求，又为长远发展留足余地，避免只顾眼前、不顾长远。要积极招引高新技术企业，以优质项目带动土地价值提升，并统筹做好乡镇产业谋划，做到有项目、有产业，让有限的土地产出更大效益，以实干实效推动苍南产业发展迈上新台阶。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵调研产业平台建设工作

记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com