新华网 2026-10-06 12:02:22

位于美国加利福尼亚州南部的洛杉矶港和长滩港分别是美国第一和第二大集装箱贸易港口。两个港口的负责人日前接受新华社记者采访时表示，美国和中国这两个世界上最大的经济体进一步发展贸易关系至关重要，期待进一步挖掘潜力，加强对华合作。

位于美国加利福尼亚州南部的洛杉矶港和长滩港分别是美国第一和第二大集装箱贸易港口。两个港口的负责人日前接受新华社记者采访时表示，美国和中国这两个世界上最大的经济体进一步发展贸易关系至关重要，期待进一步挖掘潜力，加强对华合作。

洛杉矶港执行董事吉恩·塞罗卡表示，稳定的美中关系对洛杉矶港具有重要意义，有助于保障货物流通、就业以及供应链的稳定。洛杉矶是连接两大经济体的重要门户，与中国港口建立长期合作关系，为双方开展远超货物运输领域的合作搭建重要桥梁。“我们同中国合作已有数十年，目前对华贸易约占我们业务量的40%。”

塞罗卡表示，洛杉矶港将进一步挖掘潜力，加强对华合作，特别是在绿色航运、技术和供应链韧性等领域。目前，洛杉矶港正与包括上海、广州、深圳等在内的中国城市港口开展合作，在绿色航运走廊、数字化以及其他旨在减少排放、提高贸易效率和韧性的领域推进相关项目。

塞罗卡说：“这些港口之间的合作关系说明，务实合作能够为太平洋两岸带来切实的共同利益。”

长滩港与洛杉矶港同处加州南部圣佩德罗湾，其对华合作同样紧密。长滩港首席执行官诺埃尔·哈塞加巴表示，按货运量计算，中国几十年来一直是长滩港最大合作伙伴，约占该港进出口货运量的55%。他将长滩港称为“太平洋上的重要贸易纽带”，连接中国制造商、出口商与美国消费者、企业及分销网络，同时也是加州商品出口中国的重要门户。

哈塞加巴说，稳定的美中关系对于全球经济、美国消费者和企业，以及国际供应链韧性都至关重要。对长滩港而言，这意味着更加稳定的货运量、更强劲的出口、更低的供应链成本，以及更加明确的投资规划路径。

洛杉矶港年集装箱吞吐量超过1000万标准箱，连续多年保持全美第一及西半球最繁忙集装箱港口地位。长滩港去年集装箱吞吐量也接近1000万标准箱。两港共同构成美国最大的集装箱贸易门户。

来 源：新华网

原标题： 美港口负责人：期待加强对华合作

记者 高山 谭晶晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com