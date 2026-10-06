新华网 2026-10-06 12:02:23

国庆期间，记者走访发现，AI“黑科技”从展台走向柜台，智能产品正成为这个国庆假期炙手可热的消费品类之一。

在上海Z·Pilot AI黑科技体验空间，消费者王女士正与一只毛茸茸的AI宠物机器人互动。拿起仿真胡萝卜递到机器人面前，它的电子眼便呈现出“进食”的表情；伸手摸一摸，还能感受到温热的触感。国庆期间，记者走访发现，AI“黑科技”从展台走向柜台，智能产品正成为这个国庆假期炙手可热的消费品类之一。

在上海Z·Pilot AI黑科技体验空间，王女士正在与AI宠物机器人互动。新华社发（王佳琦 摄）

“陪伴性质的产品比较受欢迎。”工作人员介绍，这类AI宠物不仅能进行语音和触觉互动，还具备长期记忆功能。“陪伴时间越长，它的性格就越贴合你。”相较于真实宠物，这类产品既能提供情绪陪伴，又省去了日常喂养的负担。

在上海张江AI应用商店，一款售价399元的AI儿童成长陪伴机器人“超级球球”，同样受到消费者欢迎。工作人员介绍，这款产品通过对话进行情绪识别、共情陪伴等互动，不同颜色的产品还对应不同性格。国庆假期期间，这款产品一天可以卖出五到十单。

智能产品正在降低兴趣爱好的“入门门槛”。Z·Pilot黑科技体验空间里，黑、白、紫等各色无弦吉他整齐陈列。消费者只需按住感应区域、拨动拨片，就能跟着手机软件中的乐谱演奏。消费者陆女士特意前来购买，“我来店里试弹了好几次，不用学吉他也能弹，上手很快。”

在上海Z·Pilot AI黑科技体验空间，工作人员向消费者展示无弦吉他。新华社发（王佳琦 摄）

在京东MALL上海七宝店，3D打印机则吸引了不少亲子家庭的目光。许多家长带着孩子在门店里用3D打印机体验小船、汽车等模型的制作。工作人员介绍，不少家长购买3D打印机，是因为孩子在学校接触过相关课程，希望把课堂上的兴趣延伸到家庭，通过自己设计、打印模型，让科技产品成为孩子动手探索的益智“新玩具”。

除了满足了消费者的情绪与娱乐需求，智能猫砂盆、AI睡眠枕等产品，瞄准了日常生活中的实际需要。

“去国外旅游，不知道当地语言怎么说，就可以直接翻译。”在Z·Pilot AI黑科技体验空间，工作人员戴上一副AI眼镜进行演示。除了实时翻译，眼镜还具备导航、提词、拍照、录像等功能，让使用者无须频繁掏出手机。消费者扈先生表示：“我本来就戴近视眼镜，现在换成AI眼镜，还可以充当耳机。”他购买的一副AI眼镜安装了相应度数的近视镜片。上海张江AI应用商店的工作人员介绍，AI眼镜这一品类在国庆期间一天可以成交五六单。

国庆前夕，位于上海淮海中路的启元机器人全球首家授权体验店正式开门迎客，消费者可以近距离互动体验，并利用3D打印个性化定制机器人皮肤、头盔等配件。

店员告诉记者，目前购买机器人的以企业客户为主，主要用于二次开发，个人消费者中亲子家庭较为常见。“与其等孩子长大后再被动选择，不如让他们主动接触科技类设备，在体验中拓展视野，感受人工智能在未来生活、学习和工作中的应用。”专门带孩子前来体验的齐女士说。

上海启元机器人授权体验店内，消费者正与启元T1机器人互动。新华社记者 戚新源 摄

从满足情绪需求的“陪伴搭子”，到提高生活便利度的“智能助手”，AI产品正在覆盖更加多元的消费场景。这个国庆假期，随着一件件“黑科技”走进消费空间，智能消费正从新奇体验延伸至日常生活，为假日消费注入新动能。

来 源：新华网

原标题： 从“黑科技”到“贴心伴”：AI消费解锁假日新体验

记者 戚新源 实习生 王佳琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com