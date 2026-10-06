新华网 2026-10-06 12:02:23

这一轮欧元贬值的主因是什么？欧元区主要经济体财政状况波动如何影响欧元资产走势？欧元贬值又会带来哪些影响？

欧元近来大幅走低，5日盘中一度跌至1欧元兑1.1161美元，为2025年5月以来最低水平。此前，欧元兑美元汇率已连续4周下跌，引发市场普遍关注。

这一轮欧元贬值的主因是什么？欧元区主要经济体财政状况波动如何影响欧元资产走势？欧元贬值又会带来哪些影响？

为何持续走弱

欧元持续走弱，主要受内外双重因素影响。从外部看，美元短期走强带动欧元兑美元汇率下行；从内部看，市场重新评估欧洲财政和经济前景，加大了欧元下行压力。

近期，美国中长期国债收益率普遍飙升，带动全球债券市场剧烈波动。美债收益率上升给美国财政带来新负担的同时，提高了美元资产收益率。美元资产作为传统避险资产，在全球市场波动加剧时吸引资金流入，进而推高美元汇率。

不过，“美元走强”不足以解释欧元大幅下跌。

当前，欧洲面临复杂的经济问题，特别是法国财政状况变化正通过金融市场风险定价影响欧元走势。法国长期高赤字、高债务，国债收益率飙升又进一步加大财政压力。作为欧元区第二大经济体，法国国债市场规模庞大，风险溢价提高可能削弱欧元资产整体吸引力。

另外，能源价格上涨也在冲击欧洲对外贸易。作为能源进口方，欧洲需要以美元结算石油、天然气等大宗商品，能源账单增加意味着对外支付需求加大。这增加了对外汇市场上的美元需求，同时削弱了欧元的相对吸引力。

总体看，欧元走弱是美元资产吸引力上升与欧洲自身风险溢价提高的共同结果。市场对欧洲财政、经济增长和资产回报前景的重新评估，正通过汇率市场得到集中反映。

风险如何传导

与全球其他主要货币不同，欧元背后存在独特的制度结构：欧元区实行统一货币政策，但财政政策仍由各成员国负责。如果一个成员国出现财政风险，会通过国债市场和投资者预期产生外溢效应，进而可能波及整个欧元区。

法国、德国、意大利等成员国共享欧元，但财政政策和国债市场各自独立。投资者在持有欧元资产时，既要关注欧洲央行的货币政策，也要评估不同成员国的财政状况。

经济运行平稳时，各国财政状况的差异通常不会成为市场焦点，但当法国、意大利等高债务国家面临财政压力时，市场会重新评估相关资产的风险，推高这些国家的国债收益率，拉大与德国国债等相对“安全”的欧元资产的利差。利差持续扩大，可能促使市场重新评估整个欧元区资产的风险和回报。

更重要的是，成员国虽然拥有独立财政政策，却无法通过本国货币贬值或自主调整政策利率来单独应对财政和经济压力。这意味着，当主要成员国财政风险上升时，融资成本上升、经济增长承压等影响，可能通过金融市场扩散至整个欧元区。

因此，法国国债收益率和风险溢价的变化，不仅是法国自身的财政问题，也可能影响投资者对欧元区资产的整体信心，并最终反映在欧元汇率上。换句话说，财政风险虽然分散在各成员国，却可能通过共同货币和统一金融市场形成共同的市场定价压力。

贬值影响几何

欧元贬值对欧洲经济是一把“双刃剑”，关键取决于贬值幅度、持续时间及经济增长状况。一方面，欧元贬值能够降低欧洲商品以美元计价的价格，有利于出口和旅游等行业；另一方面，欧洲对能源等大宗商品进口依赖较高，欧元贬值会推高进口成本。

欧洲是能源等大宗商品的进口方。欧元持续走弱，意味着欧洲国家进口石油、天然气等商品需要支付更高的成本。受中东战事冲击，全球能源价格居高不下，进一步放大了欧元贬值带来的成本压力，推高欧元区本就高企的通胀。

欧元区9月通胀率已升至3.8%，如果能源价格继续上涨、欧元持续贬值，输入性通胀压力将持续加大。在高通胀环境下，汇率下跌会推高进口价格，导致通胀更加顽固，进一步限制货币政策的调整空间。

当前，市场担忧欧元走弱已不再仅仅是美元周期变化带来的阶段性调整，而更多是欧洲财政、增长和资产回报预期变化的集中反映。如果市场对法国等欧元区主要经济体财政状况及欧洲经济增长前景担忧持续，欧元面临的压力可能超越单纯的汇率波动，可能影响到欧洲资本市场和全球资产配置。

来 源：新华网

原标题： 经济热点问答｜欧元持续走弱意味着什么

记者 宿亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com