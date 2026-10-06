挪威拟临时禁止在特定场所使用AI眼镜
新华网 2026-10-06 12:02:23
挪威政府5日宣布，拟临时禁止在特定场所使用配备摄像头的人工智能(AI)眼镜，以保护民众隐私、避免他们在不知情的情况下被拍摄。
挪威政府5日宣布，拟临时禁止在特定场所使用配备摄像头的人工智能(AI)眼镜，以保护民众隐私、避免他们在不知情的情况下被拍摄。
根据挪威数字化与公共治理部在官网发布的声明，这项临时禁令可能适用于公园、沙滩、购物中心等公众聚集场所，也可能涵盖学校、游乐场等儿童活动场所。此外，禁令还可能适用于重视隐私的场所，例如医疗机构、设有更衣室和淋浴设施的健身房等。不过，声明说，目前并未考虑全面禁用AI眼镜，在泄露隐私风险较低的场所仍可使用。
2025年3月6日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，一名男子体验智能眼镜。新华社记者赵丁喆摄
根据声明，挪威政府将尽快向议会提交关于暂时禁止使用AI眼镜的提案，其中包括适用禁令的智能技术类别。
挪威数字化与公共治理大臣托尔盖尔·米卡埃尔森表示，随着AI眼镜等新技术被应用，人们更易在不知情的情况下被拍摄、录像或录音，因此起草AI眼镜临时禁令，为政府制定长期监管措施留出时间。
来 源：新华网
原标题： 挪威拟临时禁止在特定场所使用AI眼镜
记者 王一帆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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