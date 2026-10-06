新华网 2026-10-06 12:02:23

以色列官员5日透露，迪拜航空公司FZ1073航班阿曼籍副驾驶哈马姆·哈马米在被迪拜航空录用之前就已策划发动袭击，今年早些时候执飞一架飞往以色列特拉维夫的客机时曾准备下手，但后来临时取消计划。

以色列官员5日透露，迪拜航空公司FZ1073航班阿曼籍副驾驶哈马姆·哈马米在被迪拜航空录用之前就已策划发动袭击，今年早些时候执飞一架飞往以色列特拉维夫的客机时曾准备下手，但后来临时取消计划。

多名不愿公开姓名的以色列知情官员告诉路透社，哈马米在接受审讯时称，9月30日原本计划驾机撞向特拉维夫本-古里安机场航站楼。他在这次行凶前就有过一次作案机会。今年早些时候哈马米执飞一架飞往特拉维夫的客机时，就曾计划劫机并坠机，但他当时选择收手。

上述知情官员称，哈马米当时改变主意的原因暂不清楚，但据信他在飞机上碰到了认识的人。

《耶路撒冷邮报》援引一名以色列消息人士称，哈马米在审讯中表示，他在被迪拜航空录用前就已策划袭击。他曾研究哪些航空公司运营飞往特拉维夫的航线，并尝试应聘，最终被迪拜航空聘用。

9月30日，一架载有迪拜航空涉事航班乘客的替代航班即将降落在以色列特拉维夫的本-古里安国际机场。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

9月30日，迪拜航空FZ1073航班从迪拜飞往特拉维夫途中发生安全事件。据多家媒体报道，哈马米涉嫌在驾驶舱内刺伤机长，导致客机突然急降。在其他机组人员和乘客制服袭击者后，客机重新得到控制并最终安全降落在沙特阿拉伯塔布克机场。

哈马米已被沙特阿拉伯移交给阿联酋审讯，阿联酋方面暂未宣布对他发起正式起诉。

据以色列媒体4日报道，以安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为，哈马米是“独狼式”作案。主导事件调查的阿联酋方面3日说，哈马米在飞行途中企图实施“恐怖主义行为”。一名消息人士3日告诉美联社，哈马米持极端主义观点，曾在阿曼被禁飞。

来 源：新华网

原标题： 以官员：迪拜航空副驾驶早有恐袭图谋

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com